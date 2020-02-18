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Кабмин выделил 2 млрд рублей на создание физкультурно-оздоровительных комплексов

Наибольший размер бюджетных ассигнований на финансирование объектов муниципальной собственности направят Мурманской области и Карачаево-Черкесии

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ в 2020 году направило 2 млрд рублей в качестве субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию физкультурно-оздоровительных центров и оснащению оборудованием объектов спортивной инфраструктуры. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

В соответствии с распоряжением, 1 млрд рублей будет направлен на финансирование объектов муниципальной собственности в рамках государственной программы РФ "Развитие физической культуры и спорта", еще 1 млрд рублей правительство РФ выделит для оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.

Наибольший размер бюджетных ассигнований на финансирование объектов муниципальной собственности направят Мурманской области и Карачаево-Черкесской Республике (по 120 млн рублей), наименьший - Республике Коми (50,464 млн). На оснащение оборудованием объектов спортивной инфраструктуры по 50 млн направят Ивановской области, Республике Татарстан и городу Севастополь, остальные субъекты РФ, упомянутые в распоряжении, получат по 25 млн.

Госпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" рассчитана на период с 2013 по 2024 год.

Теги
РоссияИвановская областьКарачаево-ЧеркесияМурманская областьТатарстанКомиСевастополь
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