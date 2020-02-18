{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2020 в Токио

Тарпищев считает, что Шарапова не выступит на Олимпийских играх 2020 года

В 2019 году россиянка пропустила большую часть сезона из-за травмы плеча

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова не сможет выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио из-за низкого рейтинга. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

На данный момент 32-летняя Шарапова располагается на 371-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2019 году россиянка пропустила большую часть сезона из-за травмы плеча.

"Попадание [на Игры] определяется чисто по рейтингу. За это время ее задача - попасть не только в зачет, впереди нее может оказаться четыре наших, и тогда она не попадет. Поэтому я думаю, маловероятно", - сказал Тарпищев.

Шарапова завоевала пять титулов на турнирах серии Большого шлема: она дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), по одному разу - Уимблдон (2004), Открытый чемпионат США (2006) и Открытый чемпионат Австралии (2008). В целом на ее счету 36 титулов WTA.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

Теги
Олимпиада-2020 в Токио
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Выход в РПЛ станет задачей "Химок", когда в команде будут только собственные воспитанники
В прошлом месяце генеральный директор подмосковного клуба Василий Иванов сообщил ТАСС о том, что у команды меняется вектор развития
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС