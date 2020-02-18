Тарпищев считает, что Шарапова не выступит на Олимпийских играх 2020 года

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова не сможет выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио из-за низкого рейтинга. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

На данный момент 32-летняя Шарапова располагается на 371-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2019 году россиянка пропустила большую часть сезона из-за травмы плеча.

"Попадание [на Игры] определяется чисто по рейтингу. За это время ее задача - попасть не только в зачет, впереди нее может оказаться четыре наших, и тогда она не попадет. Поэтому я думаю, маловероятно", - сказал Тарпищев.

Шарапова завоевала пять титулов на турнирах серии Большого шлема: она дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), по одному разу - Уимблдон (2004), Открытый чемпионат США (2006) и Открытый чемпионат Австралии (2008). В целом на ее счету 36 титулов WTA.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.