Минспорт Московской области выразил поддержку гендиректору и тренеру ФК "Химки"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Министерство физической культуры и спорта Московской области поддерживает генерального директора футбольного клуба "Химки" Василия Иванова и главного тренера команды Сергея Юрана, речи об их отставке не идет. Об этом ТАСС сообщил глава областного ведомства Роман Терюшков.

Во вторник портал Championat.com сообщил о том, что в "Химках" в ближайшее время ожидается смена руководства. Сообщалось, что клуб может покинуть Иванов. По информации издания, перемены в "Химках" также могли коснуться и Юрана, который был назначен главным тренером команды в январе 2020 года, после того как клуб покинул занимавший этот пост Андрей Талалаев.

"Что касается ухода из "Химок" Андрея Викторовича Талалаева, то это было его решением, - сказал Терюшков. - Тренер проделал в команде огромную работу; это касается и тренерских методик, и подбора игроков, и взаимодействия с командой. Свою работу Талалаев выполнил на "отлично", однако жизнь продолжается, тренер востребован не только в "Химках". Мы благодарим Андрея Викторовича за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшем".

"В "Химки" пришел другой профессионал из системы областного футбола - Сергей Николаевич Юран. Он понимает цели и задачи клуба, а до этого несколько лет работал в красногорском "Зорком", - продолжил собеседник агентства. - Ни о какой отставке Сергея Николаевича речи нет. Мы доверяем главному тренеру, он определяет состав и ставит игру; все его решения мы поддерживаем".

По словам Терюшкова, такая же позиция Минспорта Московской области касается и руководства клуба. "Никаких изменений в менеджменте не будет. Василий Владимирович Иванов остается генеральным директором "Химок", - подчеркнул он. - По поводу мнимых инвесторов, которых сейчас активно обсуждают в СМИ, скажу следующее: в "Химки" не поступало никаких предложений; если таковые появятся, мы готовы их рассмотреть. Кроме того, хотелось бы подчеркнуть, что в "Химках" нет никаких долгов по заработным платам футболистов - их не было и не будет, все контракты обеспечены деньгами".

После 25 матчей "Химки" занимают третье место в турнирной таблице второго по силе дивизиона российского футбола - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), имея в активе 50 очков, отрыв от идущего первым московского "Торпедо" составляет два балла.