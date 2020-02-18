Российский борец Гусбанов попал в аварию в Таиланде и находится в тяжелом состоянии

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Арсен Гусбанов попал в аварию во время сборов в Таиланде. Об этом ТАСС сообщил боец смешанного стиля Рустам Керимов.

По словам Керимова, Гусбанов попал в аварию на мопеде и получил повреждение спинного мозга. По информации ТАСС, спортсмену уже была проведена экстренная операция, однако ему необходима срочная транспортировка в Москву. В настоящий момент 26-летний борец находится в тяжелом состоянии, а в Таиланд прилетел его отец.

В СДЮШОР по вольной борьбе имени Гамида Гамидова ТАСС сообщили, что Гусбанов неоднократно участвовал в чемпионатах России в весовой категории 70 кг, а также является победителем международных турниров.