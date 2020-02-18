Выход в РПЛ станет задачей "Химок", когда в команде будут только собственные воспитанники

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Химки" будет ставить перед собой задачу по выходу в Российскую премьер-лигу (РПЛ), когда команда на 100% будет состоять из своих воспитанников. Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В январе пост главного тренера "Химок", которые выступают во втором по силе дивизионе российского футбола, первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), покинул Андрей Талалаев, вместо него команду возглавил Сергей Юран. В прошлом месяце генеральный директор подмосковного клуба Василий Иванов сообщил ТАСС о том, что у команды меняется вектор развития, в связи с чем будет сделана ставка на воспитанников подмосковного футбола. Он также отметил, что "Химкам" пока рано бороться за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ), потому что клуб не смог найти хорошего спонсора.

"В свете последних событий - слухов и домыслов вокруг футбольного клуба "Химки" - хотелось бы прояснить ситуацию, - сказал Терюшков. - Задачи выхода в Российскую премьер-лигу перед "Химками" как таковой никогда не стояло. У клуба на сегодняшний день единственная стратегия - это ориентация на доморощенных футболистов. В первой части сезона мы собрали их в команде "Химки-2".

"Со второй части сезона мы хотим дать футболистам активную игровую практику с основной командой, чтобы они вместе с профессионалами набирались опыта. Выход в РПЛ будет основной задачей тогда, когда "Химки" на 100% будут укомплектованы своими воспитанниками. Мы хотим давать дорогу молодым футболистам", - отметил министр спорта Московской области.

После 25 матчей "Химки" занимают третье место в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 50 очков, отрыв от идущего первым московского "Торпедо" составляет два балла.