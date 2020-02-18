{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Тарпищев считает, что теннисисту Медведеву по силам стать лидером мирового рейтинга

В настоящее время теннисист занимает пятое место в рейтинге ATP

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев имеет возможность в будущем выйти на лидирующую позицию рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Такое мнение журналистам высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В настоящее время 24-летний теннисист занимает пятое место в рейтинге ATP.

"Что касается новой генерации, конечно, ее лидер - Медведев, уникальный спортсмен, он несколько в тени был после Андрея Рублева и Карена Хачанова, сейчас же является лидером, и я думаю, что те результаты, которые были, это еще не предел, - сказал Тарпищев. - Всегда наступает некий спад, у Медведева он связан прежде всего с тем, что когда "лезешь" на выдающихся спортсменов - играть легко, но когда завоевываешь пятую-десятую строчку в таблице, защищать ее гораздо сложнее. Появляются обязательства обыгрывать тех, кто ниже тебя, это совершенно другой психологический подтекст, но я думаю, что этот момент пройдет быстро, и мы увидим нового победителя Большого шлема и Олимпийских игр".

Тарпищев считает, что это возможно в следующем году. "В этом году, думаю, в десятке он будет точно, а подниматься будет на следующий год, потому что очень большой объем работы, он еще физически не сформировался, - отметил он. - Когда ты обрастаешь мясом, несколько по-другому надо играть. И, конечно, основной момент - его уже изучили, многие знают, как он играет, и, конечно, сейчас идет работа в том, чтобы играть как можно ближе к задней линии, но это рабочие моменты, я надеюсь, что все будет нормально, и мы получим лидера мирового рейтинга".

Медведев семь раз побеждал на турнирах под эгидой ассоциации. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США 2019 года, где он уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Теги
Российский футболATP
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Опубликован окончательный список кандидатов на пост президента ВФЛА
В него вошли Олег Курбатов, Михаил Гусев, Юрий Борзаковский и Евгений Юрченко
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС