Тарпищев считает, что теннисисту Медведеву по силам стать лидером мирового рейтинга

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев имеет возможность в будущем выйти на лидирующую позицию рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Такое мнение журналистам высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В настоящее время 24-летний теннисист занимает пятое место в рейтинге ATP.

"Что касается новой генерации, конечно, ее лидер - Медведев, уникальный спортсмен, он несколько в тени был после Андрея Рублева и Карена Хачанова, сейчас же является лидером, и я думаю, что те результаты, которые были, это еще не предел, - сказал Тарпищев. - Всегда наступает некий спад, у Медведева он связан прежде всего с тем, что когда "лезешь" на выдающихся спортсменов - играть легко, но когда завоевываешь пятую-десятую строчку в таблице, защищать ее гораздо сложнее. Появляются обязательства обыгрывать тех, кто ниже тебя, это совершенно другой психологический подтекст, но я думаю, что этот момент пройдет быстро, и мы увидим нового победителя Большого шлема и Олимпийских игр".

Тарпищев считает, что это возможно в следующем году. "В этом году, думаю, в десятке он будет точно, а подниматься будет на следующий год, потому что очень большой объем работы, он еще физически не сформировался, - отметил он. - Когда ты обрастаешь мясом, несколько по-другому надо играть. И, конечно, основной момент - его уже изучили, многие знают, как он играет, и, конечно, сейчас идет работа в том, чтобы играть как можно ближе к задней линии, но это рабочие моменты, я надеюсь, что все будет нормально, и мы получим лидера мирового рейтинга".

Медведев семь раз побеждал на турнирах под эгидой ассоциации. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США 2019 года, где он уступил испанцу Рафаэлю Надалю.