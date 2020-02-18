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Кубок Федерации по теннису

Тарпищев: российские теннисистки должны выходить из группы на Кубке Федерации

Турнир пройдет с 14 по 19 апреля в Венгрии

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по теннису должна обеспечить себе выход из группы в финальном раунде Кубка Федерации. Об этом журналистам заявил глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Женская сборная России сыграет в группе A вместе с командами Венгрии и Франции. Турнир пройдет с 14 по 19 апреля в Венгрии.

"Если соберем полный состав, прежде всего это Анастасия Павлюченкова, то из группы должны выходить", - заявил Тарпищев.

Лучшие команды по итогам группового этапа выйдут в полуфинал, финалисты получат право на участие в решающем раунде следующего турнира. Матчи будут состоять из двух одиночных встреч и одной парной.

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Кубок Федерации по теннису
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