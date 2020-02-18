Гимнаст Нагорный заявил, что ему важно выступить под российским флагом на ОИ-2020

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный подчеркнул важность выступления под российским флагом на Олимпийских играх в Токио. Об этом спортсмен заявил журналистам.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря 2019 года лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Совет учредителей РУСАДА не согласился с принятым решением, и теперь точку в разбирательстве поставит Спортивный арбитражный суд (CAS). Если CAS примет сторону WADA, российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.

"Мы тренируемся, выполняем свою работу, за нас решают эту проблему. Для меня очень важно выступать под российским флагом, но не от меня зависит. Остается только ждать окончательного решения", - заявил Нагорный.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.