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Летние олимпийские виды спорта

Гимнаст Нагорный заявил, что усложнил программу перед этапом Кубка мира в США

Турнир пройдет в Милуоки 7 марта

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный усложнил программу перед выступлением на этапе Кубка мира в Милуоки (США, штат Висконсин). Об этом спортсмен заявил журналистам.

Этап Кубка мира в Милуоки состоится 7 марта.

"Сейчас идет подготовка, 5 марта улетаю в Америку на этап Кубка мира, - сказал Нагорный. - До Олимпиады осталось провести четыре этапа, где разыграется еще одна лицензия на Игры. Будут ли усложнения в новых программах? Не на всех снарядах, но есть, где прибавить, покажу что-нибудь интересное".

Нагорный является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в командных соревнованиях, трехкратным чемпионом мира, также в его активе серебро и бронза мировых первенств. На чемпионатах Европы российский гимнаст завоевал шесть золотых и одну бронзовую награду.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа.

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