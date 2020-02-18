Гимнаст Нагорный заявил, что усложнил программу перед этапом Кубка мира в США

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный усложнил программу перед выступлением на этапе Кубка мира в Милуоки (США, штат Висконсин). Об этом спортсмен заявил журналистам.

Этап Кубка мира в Милуоки состоится 7 марта.

"Сейчас идет подготовка, 5 марта улетаю в Америку на этап Кубка мира, - сказал Нагорный. - До Олимпиады осталось провести четыре этапа, где разыграется еще одна лицензия на Игры. Будут ли усложнения в новых программах? Не на всех снарядах, но есть, где прибавить, покажу что-нибудь интересное".

Нагорный является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в командных соревнованиях, трехкратным чемпионом мира, также в его активе серебро и бронза мировых первенств. На чемпионатах Европы российский гимнаст завоевал шесть золотых и одну бронзовую награду.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа.