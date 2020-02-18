Кристина Резцова не выступит на чемпионате мира по биатлону

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 18 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Кристина Резцова не выступит на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Об этом журналистам сообщил старший тренер женской сборной России Виталий Норицын.

Резцова, которая готовилась к чемпионату мира в составе основной команды, пропустила спринт и гонку преследования. Не выступит она и в индивидуальной гонке, которая пройдет во вторник.

"Та четверка, что выступала в гонке преследования, показала, что способна бороться за высокие места. Да, я видел слова Анфисы Анатольевны Резцовой (матери спортсменки, олимпийской чемпионки), что виной всему ее критические высказывания, но это точно не имело значения при определении состава. На наших отношениях с Кристиной это никак не сказывается", - сказал Норицын.

"Выступит ли она на чемпионате мира? Только в случае форс-мажора", - подчеркнул он.

На чемпионате мира Россию в прошедших женских гонках представляли Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Ирина Старых. На турнире женщинам осталось выступить в индивидуальной гонке, сингл-миксте, эстафете и масс-старте.