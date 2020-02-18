Юрлова-Перхт, Миронова, Куклина и Старых выступят в эстафете на ЧМ по биатлону

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 18 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Ирина Старых выступят в составе российской сборной в эстафете 4х6 км на чемпионате мира по биатлону в Антхольце. Об этом сообщил старший тренер женской сборной России Виталий Норицын, отвечая на вопрос ТАСС.

Женская эстафета пройдет 22 февраля. Во время чемпионата мира к составу сборной России с Кубка IBU присоединились Ульяна Кайшева и Анастасия Поршнева.

"Они в числе запасных и готовятся к чемпионату Европы. Так что если ничего не случится, в эстафетной гонке выступят девочки, которые здесь уже стартовали", - сказал Норицын.

Ранее во вторник тренер сборной сообщил, что Кристина Резцова, которая готовилась к чемпионату мира в составе основной команды, на турнире не выступит.