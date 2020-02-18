{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Билетный центр ЧЕ-2020 по футболу планируют открыть в Петербурге 11 июня

Генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин считает, что центр может быть открыт и раньше, чем за два дня до первого матча
Генеральный директор российской части оргкомитета ЧЕ-2020 Алексей Сорокин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Генеральный директор российской части оргкомитета ЧЕ-2020 Алексей Сорокин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Билетный центр на матчи чемпионата Европы по футболу откроется в Санкт-Петербурге 11 июня. Как сообщил генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин, открытие может состояться раньше.

"11 июня откроется билетный центр", - сказал Сорокин на заседании Санкт-Петербургского оргкомитета по организации работ и проведению турнира, которое прошло в Смольном.

При этом Сорокин считает, что центр может быть открыт и раньше, чем за два дня до первого матча. По его словам, российский оргкомитет намерен предложить Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыть центр раньше. "Может, мы попросим их принять решение открыть его пораньше", - сказал Сорокин.

Билеты на матчи также продаются онлайн, продажи осуществляются в несколько этапов. Ранее Сорокин сообщал, что матчи в Петербурге пользуются большой популярностью у зрителей и в российском оргкомитете турнира ожидают аншлаг на трибунах.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Помимо Санкт-Петербурга матчи турнира примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

Теги
РоссияСорокин, Алексей ЛеонидовичЕвро-2020
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Опубликован окончательный список кандидатов на пост президента ВФЛА
В него вошли Олег Курбатов, Михаил Гусев, Юрий Борзаковский и Евгений Юрченко
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС