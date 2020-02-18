Билетный центр ЧЕ-2020 по футболу планируют открыть в Петербурге 11 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Билетный центр на матчи чемпионата Европы по футболу откроется в Санкт-Петербурге 11 июня. Как сообщил генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин, открытие может состояться раньше.

"11 июня откроется билетный центр", - сказал Сорокин на заседании Санкт-Петербургского оргкомитета по организации работ и проведению турнира, которое прошло в Смольном.

При этом Сорокин считает, что центр может быть открыт и раньше, чем за два дня до первого матча. По его словам, российский оргкомитет намерен предложить Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыть центр раньше. "Может, мы попросим их принять решение открыть его пораньше", - сказал Сорокин.

Билеты на матчи также продаются онлайн, продажи осуществляются в несколько этапов. Ранее Сорокин сообщал, что матчи в Петербурге пользуются большой популярностью у зрителей и в российском оргкомитете турнира ожидают аншлаг на трибунах.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Помимо Санкт-Петербурга матчи турнира примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.