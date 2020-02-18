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ЧМ-2022 по футболу

Николая Патрушева пригласили посетить ЧМ-2022 в Катаре

Секретарь Совета безопасности находится в Катаре с двухдневным визитом

ДОХА, 18 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник посетил в Дохе штаб-квартиру оргкомитета чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году. О ходе подготовки первенства ему рассказывали глава оргкомитета Хасан аль-Тавади и другие представители катарской стороны.

Патрушев осмотрел стенды, посвященные истории развития футбола в Катаре, а также победе заявки этой страны на проведение мундиаля в 2022 году. Также секретарь Совбеза РФ ознакомился с информацией о стадионах, на которых пройдут матчи ЧМ (семь новых арен и одна реконструированная), и с планами их дальнейшего использования.

"Надеюсь увидеть вас в Катаре на чемпионате мира 2022 года", - в завершение обратился к Патрушеву представитель оргкомитета.

Ранее в ходе встречи в Дохе секретаря Совбеза РФ с премьер-министром, главой МВД Катара Халедом Аль Тани обсуждалось, в частности, расширение сотрудничества двух стран по вопросам подготовки ЧМ-2022 с учетом российского опыта проведения подобных масштабных мероприятий.

Патрушев находится в Катаре с двухдневным визитом. Во вторник его принял эмир Катара Тамим Аль Тани. Позднее в Дохе прошли российско-катарские консультации по безопасности.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичКатар
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