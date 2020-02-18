{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
WTA

Россиянка Павлюченкова обыграла четвертую ракетку мира Бенчич на турнире в Дубае

В начале матча россиянка проиграла 19 розыгрышей подряд, но в итоге победила со счетом 1:6, 6:1, 6:1
Анастасия Павлюченкова EPA-EFE/LYNN BO BO
Описание
Анастасия Павлюченкова
© EPA-EFE/LYNN BO BO

ТАСС, 18 февраля. Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла швейцарку Белинду Бенчич в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:1, 6:1 в пользу 28-летней россиянки. В начале первого сета Павлюченкова проиграла 19 розыгрышей подряд. 22-летняя Бенчич была посеяна на турнире под четвертым номером. Соперницы сыграли седьмую очную встречу, Павлюченкова выиграла во второй раз, последний раз они встречались в октябре прошлого года на Кубке Кремля в Москве, где Бенчич одержала победу в трех сетах.

Во втором круге Павлюченкова сыграет с победительницей матча между румынкой Сораной Кырстя и эстонкой Анетт Контавейт.

Павлюченкова занимает 31-ю строчку рейтинга WTA, на ее счету 12 титулов под эгидой организации. На турнирах серии Большого шлема она шесть раз доходила до четвертьфинала, последний раз она добивалась подобного результата на завершившемся в феврале Открытом чемпионате Австралии.

Бенчич занимает четвертую строчку мирового рейтинга, выиграв четыре титула WTA. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема для швейцарки является полуфинал прошлогоднего Открытого чемпионата США.

Турнир в Дубае завершится 22 февраля.

Теги
WTA
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Штангист Ловчев успешно прооперирован по поводу травмы локтя
Сроки восстановления пока неизвестны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС