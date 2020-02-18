Россиянка Павлюченкова обыграла четвертую ракетку мира Бенчич на турнире в Дубае

ТАСС, 18 февраля. Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла швейцарку Белинду Бенчич в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:1, 6:1 в пользу 28-летней россиянки. В начале первого сета Павлюченкова проиграла 19 розыгрышей подряд. 22-летняя Бенчич была посеяна на турнире под четвертым номером. Соперницы сыграли седьмую очную встречу, Павлюченкова выиграла во второй раз, последний раз они встречались в октябре прошлого года на Кубке Кремля в Москве, где Бенчич одержала победу в трех сетах.

Во втором круге Павлюченкова сыграет с победительницей матча между румынкой Сораной Кырстя и эстонкой Анетт Контавейт.

Павлюченкова занимает 31-ю строчку рейтинга WTA, на ее счету 12 титулов под эгидой организации. На турнирах серии Большого шлема она шесть раз доходила до четвертьфинала, последний раз она добивалась подобного результата на завершившемся в феврале Открытом чемпионате Австралии.

Бенчич занимает четвертую строчку мирового рейтинга, выиграв четыре титула WTA. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема для швейцарки является полуфинал прошлогоднего Открытого чемпионата США.

Турнир в Дубае завершится 22 февраля.