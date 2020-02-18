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КХЛ

МОК положительно оценил встречу по вопросу участия игроков НХЛ в Олимпиаде-2022

В пресс-службе МОК отметили, что на данном этапе каких-либо соглашений или решений нет

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) положительно оценивает итоги встречи с представителями Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Международной федерации хоккея (IIHF) по вопросу участия игроков лиги в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета.

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СМИ: МОК и IIHF готовы выполнить требования НХЛ для участия игроков лиги в ОИ-2022

9 февраля канадский телеканал Sportsnet сообщил о том, что МОК и IIHF уже обозначили готовность выполнить требования НХЛ, чтобы игроки лиги поехали на Олимпиаду 2022 года. При этом, как сообщил ТАСС заместитель комиссара лиги Билл Дэйли, сроки принятия решения об участии игроков НХЛ в Играх в Пекине еще не установлены.

"МОК и IIHF встретились с НХЛ для предварительного обсуждения, - сообщили ТАСС в пресс-службе МОК. - Это была позитивная встреча. Однако на данном этапе каких-либо соглашений или решений нет".

Игроки НХЛ участвовали в Олимпиадах с 1998 по 2014 год. Лига отказалась приостанавливать сезон на время зимних Игр 2018 года в Пхёнчхане. Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

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