Олимпийская чемпионка Сотникова перенесла плановую операцию

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова перенесла запланированную операцию, ее здоровью ничего не угрожает. Об этом ТАСС сообщила тренер 23-летней фигуристки Елена Буянова.

Во вторник портал Sport24 сообщил о госпитализации Сотниковой.

"Это была запланированная операция, ничего экстренного. Все в порядке", - сказала Буянова.

Сотникова является олимпийской чемпионкой Олимпийских игр 2014 года в Сочи, а также двукратным серебряным призером чемпионата Европы.