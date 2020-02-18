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Зимние олимпийские виды спорта

Олимпийская чемпионка Сотникова перенесла плановую операцию

По словам тренера фигуристки Елены Буяновой, со спортсменкой все в порядке
Аделина Сотникова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Аделина Сотникова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова перенесла запланированную операцию, ее здоровью ничего не угрожает. Об этом ТАСС сообщила тренер 23-летней фигуристки Елена Буянова.

Во вторник портал Sport24 сообщил о госпитализации Сотниковой.

"Это была запланированная операция, ничего экстренного. Все в порядке", - сказала Буянова.

Сотникова является олимпийской чемпионкой Олимпийских игр 2014 года в Сочи, а также двукратным серебряным призером чемпионата Европы.

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РоссияЗимние олимпийские виды спорта
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