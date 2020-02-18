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Лихачев: сборная России по пляжному футболу должна выступать под своим флагом на ЧМ-2021

Главный тренер сборной считает, что в плане зрительского интереса на турнире в Москве все будет на самом высоком уровне

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев выразил уверенность в том, что команда должна выступать под своим флагом на домашнем чемпионате мира 2021 года. Об этом Лихачев заявил ТАСС после церемонии вручения премии "Серебряная лань", на которой российская сборная была названа лучшей командой 2019 года.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря 2019 года лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Совет учредителей РУСАДА не согласился с принятым решением, и теперь точку в разбирательстве поставит Спортивный арбитражный суд (CAS). Если CAS примет сторону WADA, российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры. Россия впервые в истории примет чемпионат мира по пляжному футболу, соревнования пройдут в Москве.

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"Учитывая масштаб соревнований, конечно, для нас это будет событием жизни. Хотя мы дважды выигрывали чемпионат мира и два раза брали бронзу, но домашний чемпионат мира стоит особняком. Конечно, мы должны выступать под российским флагом, и надеюсь, так и оно будет. Я думаю, что в плане зрительского интереса все будет на самом высоком уровне", - заявил Лихачев.

Первый чемпионат мира по пляжному футболу прошел в 1995 году. До 2005 года он проходил каждый год, после чего стал проводиться один раз в два года. Турнир 13 раз принимала Бразилия, по разу - Франция, ОАЭ, Италия, Таити, Португалия и Багамские острова.

Лихачев возглавляет сборную России по пляжному футболу с 2010 года. Под руководством 41-летнего специалиста команда заняла третье место на прошедшем с 21 ноября по 1 декабря в Парагвае чемпионате мира. Он также приводил команду к победе на чемпионатах мира в 2011 и 2013 годах, бронзе мирового первенства (2015), пять раз сборная становилась победителем Евролиги (2009, 2011, 2013, 2014, 2017), трижды - Межконтинентального кубка (2011, 2012, 2015), побеждала на Европейских играх в 2015 году.

Теги
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