Проектирование санно-бобслейной трассы в Пермском крае планируется завершить к концу года

ПЕРМЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Проектирование санно-бобслейной трассы, которую к 2023 году планируется построить в горнолыжном комплексе "Огонек" в городе Чусовой Пермского края, начнется в ближайшее время и должно завершиться к концу 2020 года. Об этом ТАСС рассказал министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов.

"У нас стоит по дорожной карте где-то февраль-март, должны выйти на проектно-сметную документацию (ПСД), - сказал Епанов. - Отраслевое задание уже готово, мы сейчас выбираем подрядчика, который будет делать проектно-сметную документацию. [Работа продлится] минимум 360 дней, она включит в себя ПСД и экспертизу".

По словам Епанова, санно-бобслейная трасса будет использоваться для проведения всероссийских и международных соревнований, а также тренировочных сборов.

Трасса станет третьей в России, такие же объекты есть в Сочи и Парамоново (Московская область). Предварительная стоимость объекта - 2,8 млрд рублей.

В Пермском крае сложились богатые традиции санного спорта, треть сборной России - чусовляне, старший тренер сборной России Альберт Демченко также родился в городе Чусовой. Новая санно-бобслейная трасса в Пермском крае позволит проводить тренировки одновременно для 20 человек в смену, в сутки таких смен будет семь.