Тренер посетовал на отсутствие у российских биатлонисток желания совершенствовать стрельбу

Итальянка Доротея Вирер стала победительницей индивидуальной гонки на 15 км на чемпионате мира. Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, допустившая на четырех огневых рубежах три промаха и занявшая 13-е место. Светлана Миронова стала 22-й (4 промаха), Лариса Куклина - 23-й (4 промаха), Ирина Старых - 32-й (5 промахов).

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 18 февраля. /ТАСС/. Тренер женской сборной России Леонид Гурьев посетовал на отсутствие у биатлонисток команды большого желания совершенствовать стрелковые навыки. Об этом специалист, который в сборной отвечает за стрелковую подготовку, рассказал журналистам после индивидуальной гонки на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

"Стрелять надо так, чтобы допускать не больше одного-двух промахов. Когда их четыре-пять, о какой борьбе можно говорить? В гонке преследования неплохо сработали, по два промаха стреляли, а сегодня все нам свалила "стойка". В спринте тоже завалили "стойку", - сказал Гурьев.

"Как это исправить? Тренаж надо делать, стоять, а с этим сложные вопросы. Почему? Не хотят, наверное, считают нетрудным", - отметил тренер.

"Надо же просто постоять, с закрытыми глазами, что направлено на координацию, на равновесие. Раньше делали тренажные зарядки вечером после ужина, а сейчас это куда-то ушло", - добавил он.

Проблем со стрельбой во время подготовки не было

Тренер заметил, что при подготовке к чемпионату мира проблем со стрельбой у биатлонисток не наблюдалось. "На тренировках в Риднау вообще стреляли в один ноль, но там был полнейший штиль. А тут же совсем другой подход к рубежу, еще и психология, ажиотаж. Я еще там понял, что если подует ветер в Антхольце, то будет плохо", - рассказал он.

"Со стрельбой надо день и ночь быть на тренаже, мы же летом это все делаем, потому что тепло, и здесь говорю им, чтобы поделали тренаж, размялись как следует. Это базовая работа, которая очень нужна, а они говорят - нет, мы не хотим. Они не хотят? Желания нет большого", - отметил он.

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын заявил, что в вопросе стрелковой подготовки он полагается на Гурьева. "Здесь очень сложное стрельбище, ветер не такой сильный, но пули сносит. Причем не только у нас, с этим все мучаются. Влияние ветра здесь сильное, он очень сложный", - сказал Норицын.