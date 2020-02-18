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Зимние олимпийские виды спорта

Биатлонист Устюгов назвал мифическими обвинения IBU в свой адрес

13 февраля IBU признал Устюгова виновным в употреблении запрещенного вещества оксандролона
Евгений Устюгов Константин Веремейчик/ТАСС
Описание
Евгений Устюгов
© Константин Веремейчик/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Евгений Устюгов назвал мифическими обвинения Международного союза биатлонистов (IBU) в нарушении антидопинговых правил. Об этом Устюгов сообщил в интервью ТАСС.

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34-летний Устюгов решением IBU от 13 февраля был признан виновным в употреблении запрещенного вещества оксандролона. Результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, на этот период приходится его победа на Олимпиаде в Сочи в составе российской эстафетной четверки. У спортсмена есть 21 день на то, чтобы обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) с апелляцией. Если CAS не примет сторону Устюгова, то он лишится золотой медали Олимпиады в Сочи вместе с партнерами по команде Антоном Шипулиным, Дмитрием Малышко и Алексеем Волковым, а сборная России потеряет победу в неофициальном командном зачете Игр.

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"Меня просто бесит, что у всех сложилось впечатление, что я виновен, какие-то эксперты вот так запросто заявляют, что в моей крови найден оксандролон, - отметил Устюгов. - Меня обвиняют в несуществующей, мифической допинговой схеме: мифический осведомитель - мифические файлы, ни то, ни другое мне даже не показали. Видимо потому, что показать миф в реальной жизни достаточно проблематично, и это при том, что я двукратный олимпийский чемпион, и за всю карьеру у меня не было ни одной положительной пробы, я сдавал десятки тестов, и большинство из них - за рубежом".

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Зимние олимпийские виды спорта
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