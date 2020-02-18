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Зимние олимпийские виды спорта

Биатлонист Устюгов подтвердил, что оспорит дисквалификацию за допинг в CAS

Устюгов был признан виновным в употреблении запрещенного вещества оксандролона 13 февраля, если CAS не примет сторону Устюгова, спортсмен лишится золотой награды, завоеванной в составе сборной России в эстафете на Олимпийских играх в Сочи
Евгений Устюгов Константин Веремейчик/ТАСС
Описание
Евгений Устюгов
© Константин Веремейчик/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Победитель эстафетной гонки на Олимпийских играх 2014 года в составе сборной России Евгений Устюгов оспорит дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом спортсмен сообщил в интервью ТАСС.

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34-летний Устюгов решением IBU от 13 февраля был признан виновным в употреблении запрещенного вещества оксандролона. Результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, на этот период приходится его победа на Олимпиаде в Сочи в составе российской эстафетной четверки. У спортсмена есть 21 день на то, чтобы обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) с апелляцией, если CAS не примет сторону Устюгова, то он лишится золотой медали Олимпиады в Сочи вместе с партнерами по команде Антоном Шипулиным, Дмитрием Малышко и Алексеем Волковым, а сборная России потеряет победу в неофициальном командном зачете Игр. Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил ТАСС, что Устюгов обратится в суд.

"Да, конечно, - сказал Устюгов в ответ на вопрос, будет ли он подавать апелляцию в CAS. - Юристы этим уже занимаются".

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Зимние олимпийские виды спорта
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