Несколько сотен участников заявились на зимние любительские игры в Ижевске

ИЖЕВСК, 18 февраля. /ТАСС/. Несколько сотен человек из десятков регионов страны примут участие в первых Всероссийских зимних спортивных играх среди спортсменов-любителей в Ижевске. Об этом сообщили во вторник журналистам организаторы соревнований в Удмуртии.

"В Ижевске 21 февраля начнутся первые Всероссийские зимние спортивные игры среди любителей. Изначально в Ижевске планировались соревнования по четырем видам спорта, но неделю назад Союз биатлонистов России обратился к нам с тем, чтобы мы взяли на себя также биатлон, проведение которого изначально планировалось в Москве. Причина этого - отсутствие снега в Москве и в близлежащих регионах. Мы ранее провели 50-ю юбилейную "Ижевскую винтовку" и чемпионат России по биатлону на высоком уровне, который впечатлил Союз биатлонистов России, поэтому нас попросили провести еще и биатлон, он пройдет совместно со стартом "Калашников биатлон фест" 29 февраля", - рассказал министр спорта республики Александр Варшавский.

По его словам, в Ижевске любители выявят сильнейших в керлинге, сноуборде, биатлоне, лыжных гонках и зимнем триатлоне. Соревнования пройдут на биатлонном комплексе имени Демидова, спортивном комплексе "Чекерил" и спортивном комплексе имени Галины Кулаковой, все объекты готовы к проведению соревнований. "22 февраля у нас пройдет торжественное открытие мероприятия, мы ожидаем приезд заместителя министра спорта России Марины Томиловой, 21 февраля планируются тренировочные заезды, затем предварительные старты, а 23, 24 и 25 февраля - основные соревнования", - добавил Варшавский.

Организаторы ожидают в Ижевске почетных гостей соревнований. Так, планируется проведение мастер-класса по керлингу двукратной чемпионки мира среди смешанных пар и смешанных команд Анастасии Брызгаловой, также соревнования планирует посетить серебряный призер Олимпийских игр 2010 года по сноуборду в параллельном гигантском слаломе Екатерина Илюхина. Кроме того, в состязаниях по биатлону вне зачета примут участие бывшие спортсмены сборной России Николай Круглов, Иван Черезов, Максим Чудов и Дмитрий Ярошенко.

Как рассказал журналистам директор соревнований по лыжным гонкам Валерий Мусалимов, на данный момент заявки на участие подали уже более 400 человек из 35 регионов, в Ижевск приедут в том числе гости из Якутии, Свердловской области, Смоленска и Калуги. Для участия в соревнованиях по керлингу 10 команд прошли процедуры согласования, в том числе из Самарской, Челябинской, Ярославской областей, Сочи, Тюмени и Удмуртии, сообщил представитель Федерации керлинга Удмуртии Азат Нафиков. По информации главного судьи соревнований по сноуборду Юрия Ермакова, на соревнования по этому виду спорта на данный момент заявились уже 47 спортсменов из 10 регионов страны.

Соревнования для любителей

Первые Всероссийские зимние спортивные игры среди любителей пройдут с 21 февраля по 2 марта в Ижевске (Удмуртская Республика), Коломне и Чайковском (Пермский край). Они проводятся в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни", чтобы создать условия для организации здорового отдыха, совершенствования форм постановки массовой физкультурно-спортивной работы и совершенствования мастерства спортсменов-любителей. В Играх примут участие спортсмены, не прошедшие подготовку в физкультурно-спортивных организациях и не входящие в списки кандидатов в сборную России, субъектов Российской Федерации. Торжественная церемония открытия соревнований состоится 22 февраля в Ижевске.

Ижевск примет состязания по лыжным гонкам, зимнему триатлону, керлингу, сноуборду и биатлону, соревнования по конькобежному спорту состоятся в Коломне с 28 февраля по 1 марта, по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью - в Чайковском с 27 февраля по 2 марта.