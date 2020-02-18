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Зимние олимпийские виды спорта

Юрлова-Перхт стала единственной россиянкой, отобравшейся в масс-старт на ЧМ по биатлону

В прошлом году россиянка завоевала серебряную награду в этом виде программы
Екатерина Юрлова-Перхт EPA-EFE/ANDREA SOLERO
Описание
Екатерина Юрлова-Перхт
© EPA-EFE/ANDREA SOLERO

ТАСС, 18 февраля. Екатерина Юрлова-Перхт будет единственной представительницей сборной России в масс-старте на чемпионате мира по биатлону, которой проходит в итальянском Антхольце. Список участниц опубликован на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

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Согласно критериям, в женский масс-старт попадают 15 лучших биатлонисток общего зачета Кубка мира и еще 15 спортсменок, набравших наибольшее количество очков на текущем чемпионате мира. Россиянка прошла по второму критерию, на нынешнем турнире 34-летняя Юрлова-Перхт стала шестой в смешанной эстафете, 21-й - в спринте, 12-й - в гонке преследования и 13-й - в индивидуальной гонке.

Также в составе женской сборной России на мировом первенстве в Италии выступали Светлана Миронова, Лариса Куклина и Ирина Старых. На прошлогоднем чемпионате мира Юрлова-Перхт в масс-старте завоевала серебряную медаль.

Женская гонка с общего старта на чемпионате мира пройдет 23 февраля (в этот день Юрловой-Перхт исполнится 35 лет), начало в 16:30 мск. Турнир завершится позднее в тот же день мужским масс-стартом.

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Зимние олимпийские виды спорта
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