"Спартак" впервые с 2015 года проиграл дома "Торпедо" в матче КХЛ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" на своей площадке проиграл со счетом 2:3 нижегородскому "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей отличились Джордан Шрёдер (3-я и 53-я минуты) и Станислав Бочаров (49). У красно-белых шайбы забросили Максим Цыплаков (38) и Яков Рылов (46).

"Спартак" проиграл "Торпедо" впервые за пять последних матчей, последний раз нижегородский клуб побеждал красно-белых в КХЛ в октябре 2017 года (1:0), а предыдущую гостевую победу над "Спартаком" хоккеисты "Торпедо" одержали 31 августа 2015 года (5:2). Для Цыплакова эта шайба стала первой в последних 15 матчах, до этого он отличался в гостевом матче против новосибирской "Сибири" (5:0) 25 декабря прошлого года.

"Спартак" идет пятым в турнирной таблице Западной конференции, в активе подопечных Олега Знарка 72 очка в 59 матчах. "Торпедо" прервало трехматчевую серию поражений, одержав вторую победу в последних девяти встречах, и занимает восьмое место, набрав в 59 играх 60 баллов.

В следующем матче "Спартак" 20 февраля примет победителя Восточной конференции казанский "Ак Барс", "Торпедо" в тот же день сыграет в гостях с санкт-петербургским СКА.