"Спартак" впервые с 2015 года проиграл дома "Торпедо" в матче КХЛ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" на своей площадке проиграл со счетом 2:3 нижегородскому "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей отличились Джордан Шрёдер (3-я и 53-я минуты) и Станислав Бочаров (49). У красно-белых шайбы забросили Максим Цыплаков (38) и Яков Рылов (46).
"Спартак" проиграл "Торпедо" впервые за пять последних матчей, последний раз нижегородский клуб побеждал красно-белых в КХЛ в октябре 2017 года (1:0), а предыдущую гостевую победу над "Спартаком" хоккеисты "Торпедо" одержали 31 августа 2015 года (5:2). Для Цыплакова эта шайба стала первой в последних 15 матчах, до этого он отличался в гостевом матче против новосибирской "Сибири" (5:0) 25 декабря прошлого года.
"Спартак" идет пятым в турнирной таблице Западной конференции, в активе подопечных Олега Знарка 72 очка в 59 матчах. "Торпедо" прервало трехматчевую серию поражений, одержав вторую победу в последних девяти встречах, и занимает восьмое место, набрав в 59 играх 60 баллов.
В следующем матче "Спартак" 20 февраля примет победителя Восточной конференции казанский "Ак Барс", "Торпедо" в тот же день сыграет в гостях с санкт-петербургским СКА.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|59
|38
|3
|2
|1
|3
|12
|187-94
|90
|2
|СКА
|59
|28
|8
|5
|2
|3
|13
|166-114
|87
|3
|Йокерит
|59
|28
|8
|1
|4
|4
|14
|180-154
|82
|4
|Динамо Мск
|58
|29
|5
|1
|4
|3
|16
|172-134
|77
|5
|Спартак
|59
|24
|4
|4
|2
|6
|19
|162-136
|72
|6
|Локомотив
|59
|23
|4
|5
|1
|3
|23
|160-143
|68
|7
|Витязь
|58
|19
|3
|4
|6
|3
|23
|127-153
|61
|8
|Торпедо
|59
|21
|5
|2
|3
|1
|27
|160-162
|60
|9
|Сочи
|58
|15
|4
|4
|1
|8
|26
|118-153
|55
|10
|Северсталь
|59
|13
|3
|5
|3
|7
|28
|118-166
|52
|11
|Динамо Р
|58
|10
|5
|0
|3
|4
|36
|96-178
|37
|12
|Динамо Мн
|58
|10
|2
|1
|5
|6
|34
|123-211
|37
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|58
|36
|2
|4
|3
|1
|11
|167-106
|89
|2
|Авангард
|59
|30
|1
|6
|2
|6
|14
|160-113
|82
|3
|Барыс
|59
|29
|6
|1
|0
|8
|15
|151-1302
|80
|4
|Автомобилист
|59
|21
|8
|3
|3
|5
|19
|158-148
|72
|5
|Сибирь
|58
|25
|3
|4
|4
|2
|20
|130-133
|70
|6
|Салават Юлаев
|59
|23
|4
|1
|8
|2
|21
|148-138
|66
|7
|Металлург Мг
|58
|19
|3
|5
|4
|4
|23
|132-136
|62
|8
|Куньлунь
|61
|20
|3
|3
|5
|3
|27
|138-156
|60
|9
|Нефтехимик
|58
|19
|2
|4
|4
|4
|25
|147-151
|58
|10
|Амур
|58
|19
|1
|5
|5
|3
|25
|124-132
|58
|11
|Адмирал
|58
|15
|4
|6
|1
|3
|29
|120-165
|54
|12
|Трактор
|58
|17
|3
|2
|3
|2
|31
|119-157
|49