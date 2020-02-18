{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Лыжник Большунов обвинил Крюгера в намеренном падении перед ним на этапе "Ски Тура"

В полуфинале Крюгер при обгоне наехал на лыжу россиянина и упал перед ногами Большунова, россиянин споткнулся об него и занял четвертое место в забеге, не сумев выйти в финал
Александр Большунов EPA-EFE/Henrik Montgomery
Описание
Александр Большунов
© EPA-EFE/Henrik Montgomery

ТАСС, 18 февраля. Российский лыжник Александр Большунов считает, что норвежский лыжник Симен Крюгер намеренно наступил ему на лыжу и упал, помешав россиянину побороться за победу в спринте на этапе "Ски Тура" в шведском Оре. Комментарий россиянина приводит норвежская вещательная корпорация NRK.

На эту тему
Большунов не смог выйти в финал спринта на "Ски Туре", споткнувшись об норвежского лыжника

В полуфинале Крюгер при обгоне наехал на лыжу россиянина и упал перед ногами Большунова, вследствие чего россиянин споткнулся и занял четвертое место в забеге.

"На мой взгляд, это было несправедливо, похоже, норвежская команда будет бороться нечестно. Казалось, что у него [Крюгера] было более чем достаточно места, чтобы проехать и не падать мне под ноги. Если послезавтра не будет никаких изменений или отмены соревнований, и мы пройдем масс-старт на 38 км (состоится в четверг - прим. ТАСС), то это [падение] не повлияет на конечный результат, а лишь разозлит меня", - заявил Большунов.

Сам Крюгер утверждает, что падение было неумышленным. "Мы просто слишком сильно сблизились, я думал, что закончил обгон, и он пропускает меня. Я не согласен с тем, что я должен был стать последним, но я не падал специально перед ним. Просто это был несчастный случай", - сказал Крюгер.

Большунов возглавляет общий зачет Кубка мира, набрав 1760 очков, второе место занимает норвежец Йоханнес Клебо (1278), на третьем месте - его соотечественник Шур Рёте (992).

"Ски Тур" проводится в рамках Кубка мира. В четверг на этапе в Норвегии пройдут масс-старты у мужчин и женщин на 38 км свободным стилем, соревнования завершатся 23 февраля в норвежском Тронхейме.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
ММА
Борец Гусбанов, попавший в аварию в Таиланде, будет транспортирован в Москву
Гусбанов попал в аварию на мопеде и повредил спинной мозг, он был экстренно прооперирован
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС