Лыжник Большунов обвинил Крюгера в намеренном падении перед ним на этапе "Ски Тура"

ТАСС, 18 февраля. Российский лыжник Александр Большунов считает, что норвежский лыжник Симен Крюгер намеренно наступил ему на лыжу и упал, помешав россиянину побороться за победу в спринте на этапе "Ски Тура" в шведском Оре. Комментарий россиянина приводит норвежская вещательная корпорация NRK.

В полуфинале Крюгер при обгоне наехал на лыжу россиянина и упал перед ногами Большунова, вследствие чего россиянин споткнулся и занял четвертое место в забеге.

"На мой взгляд, это было несправедливо, похоже, норвежская команда будет бороться нечестно. Казалось, что у него [Крюгера] было более чем достаточно места, чтобы проехать и не падать мне под ноги. Если послезавтра не будет никаких изменений или отмены соревнований, и мы пройдем масс-старт на 38 км (состоится в четверг - прим. ТАСС), то это [падение] не повлияет на конечный результат, а лишь разозлит меня", - заявил Большунов.

Сам Крюгер утверждает, что падение было неумышленным. "Мы просто слишком сильно сблизились, я думал, что закончил обгон, и он пропускает меня. Я не согласен с тем, что я должен был стать последним, но я не падал специально перед ним. Просто это был несчастный случай", - сказал Крюгер.

Большунов возглавляет общий зачет Кубка мира, набрав 1760 очков, второе место занимает норвежец Йоханнес Клебо (1278), на третьем месте - его соотечественник Шур Рёте (992).

"Ски Тур" проводится в рамках Кубка мира. В четверг на этапе в Норвегии пройдут масс-старты у мужчин и женщин на 38 км свободным стилем, соревнования завершатся 23 февраля в норвежском Тронхейме.