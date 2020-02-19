Традиционный шахматный фестиваль "Аэрофлот Опен" стартует в Москве

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Шахматный международный фестиваль "Аэрофлот Опен" начнется в среду в Москве. Мероприятие, которое завершится 29 февраля, будет состоять из трех турниров для игроков всех уровней (А, B, С).

В главном турнире примут участие 90 шахматистов с рейтингом выше 2549 баллов, завершающей частью программы станет блиц, намеченный на 28 февраля. "Аэрофлот Опен" пройдет в 18-й раз, общий призовой фонд составит €120 тыс. Победитель получит €18 тыс. и путевку на супертурнир в Дортмунд. Традиционным местом проведения фестиваля является гостиница "Космос".

Главной звездой предстоящего турнира станет чемпион мира в составе сборной России Владислав Артемьев. Также в Москве выступят трехкратный победитель Всемирной шахматной Олимпиады в составе сборной Армении Габриэль Саргисян, двукратный чемпион Ирана, чемпион мира среди юниоров Пархам Магсудлу и победитель "Аэрофлот Опен" 2018 года Владислав Ковалев.

Нововведением предстоящего турнира станут детские соревнования "Анатолий Карпов Опен". На фестивале будут учреждены специальные награды за лучшие результаты среди ветеранов, женщин и юниоров, призовой фонд составит €2,5 тыс. "Аэрофлот Опен" считается самым представительным открытым турниром в мире. Впервые фестиваль прошел в Москве в 2002 году, а уже через два года он был включен в Книгу рекордов Гиннеса благодаря количеству принявших в нем участие гроссмейстеров.

В разные годы основные соревнования выигрывали Сергей Рублевский, Ян Непомнящий, грузин Баадур Джобава. В 2013 году турнир по быстрым шахматам в рамках фестиваля выиграл Сергей Карякин. За многолетнюю историю здесь выступали такие гроссмейстеры, как Магнус Карлсен, Фабиано Каруана, Левон Аронян.

Генеральный директор компании "Аэрофлот" Виталий Савельев в преддверии турнира заявил ТАСС, что международные соревнования являются возможностью поддержать новое поколение шахматистов. "Фестиваль "Аэрофлот Опен" давно зарекомендовал себя в качестве авторитетной площадки для развития сотрудничества в области интеллектуального спорта, образования и международного культурного обмена", - сказал Савельев.