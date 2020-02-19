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НХЛ

Гол Свечникова помог "Каролине" победить "Нэшвилл" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1
Андрей Свечников AP Photo/Karl B DeBlaker
Описание
Андрей Свечников
© AP Photo/Karl B DeBlaker

ТАСС, 19 февраля. "Каролина" одержала победу над "Нэшвиллом" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Стаал (4-я минута), российский нападающий Андрей Свечников (24), Нино Нидеррайтер (29) и Себастьян Ахо (45). У проигравших отличился Райан Джохансен (21).

На счету Свечникова в сезоне 55 (24 шайбы + 31 передача) очков. Он занимает третьей место по результативности в команде. Вторым идет Теуво Терявяйнен (56), лидирует Себастьян Ахо (57).

В турнирной таблице Столичного дивизиона "Каролина" занимает пятое место (зона плей-офф), набрав в 59 матчах 72 очка. "Нэшвилл" с 65 очками после 59 игр идет пятым (вне зоны плей-офф) в Центральном дивизионе. В следующем матче "Каролина" дома сыграет с "Нью-Йорк Рейнджерс", а "Нэшвилл" встретится на выезде с "Чикаго". Оба матча пройдут 22 февраля.

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