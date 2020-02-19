Гол Свечникова помог "Каролине" победить "Нэшвилл" в матче НХЛ

ТАСС, 19 февраля. "Каролина" одержала победу над "Нэшвиллом" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Стаал (4-я минута), российский нападающий Андрей Свечников (24), Нино Нидеррайтер (29) и Себастьян Ахо (45). У проигравших отличился Райан Джохансен (21). На счету Свечникова в сезоне 55 (24 шайбы + 31 передача) очков. Он занимает третьей место по результативности в команде. Вторым идет Теуво Терявяйнен (56), лидирует Себастьян Ахо (57).