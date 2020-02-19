"Газпром" выделил 660 миллионов рублей на поддержку ФК "Томь"

ТОМСК, 19 февраля. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин договорился с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером о транше на 660 миллионов рублей на поддержку томского футбольного клуба "Томь" в 2020 году, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации. Как пояснил ТАСС источник, близкий к окружению ФК "Томь", данной суммы должно хватить на работу клуба и на закрытие долгов, оставшихся после вылета команды из премьер-лиги.

В настоящее время у клуба один спонсор - "Газпром нефть", еще одного - "Роснефть" - "Томь" потеряла в 2016 году, из-за чего была вынуждена покинуть премьер-лигу с долгами на сумму более 600 миллионов рублей. Из-за задолженностей клуб имел финансовые проблемы, в частности к концу 2018 года долг по зарплатам, налогам и договорным обязательствам составлял 186 миллионов рублей. Погасить задолженность 2018 года удалось только в январе 2019-го после получения ежегодного транша на работу клуба от "Газпрома" на сумму 400 миллионов рублей. Долг "Томи", оставшийся после вылета из премьер-лиги, к началу 2019 года составлял 400 млн рублей.

"Газпром" продолжает поддержку футбольного клуба "Томь": на эти цели компания выделила 660 миллионов рублей", - говорится в сообщении областной администрации.

Как сообщил ТАСС источник, близкий к окружению клуба, данная сумма выделена на работу "Томи" в 2020 году и погашение задолженности, она позволит полностью рассчитаться с долгами, оставшимися после вылета из премьер-лиги.

Как уточнил агентству пресс-атташе "Томи" Сергей Симонов, клуб ежегодно после вылета из премьер-лиги уменьшал сумму долга и "гасил проценты". В 2019 году клуб провел почти без долгов по зарплатам - были лишь минимальные задержки. Кроме того, из-за финансового состояния клуба в 2019 году "Томь" не покинул ни один из игроков.