Клуб КХЛ "Сибирь" продлил контракт с лучшим бомбардиром команды Руохоммой

ТАСС, 19 февраля. Новосибирский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" продлил соглашения с финским нападающим Микаэлем Руохоммой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 31-летним игроком рассчитано до конца сезона-2020/21.

Руохомаа перешел в "Сибирь" в мае 2019 года, в текущем сезоне он провел за команду 58 матчей, набрав 43 (12 шайб + 31 передача) очка, что является лучшим результатом в команде и 12-м в лиге. Также в КХЛ он выступал за нижнекамский "Нефтехимик", представлял финские клубы "Калпа" и "Кярпят".

"Сибирь" занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 70 очков в 58 матчах. Ранее новосибирский клуб впервые за четыре года гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ.