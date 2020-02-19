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Олимпиада-2020 в Токио

Экипировщик сборной России готов к любым вариантам формы на ОИ в Токио

Анастасия Задорина рассказала, что сейчас ждет новых официальных вводных от МОК и ОКР, которых пока не поступало
Анастасия Задорина ZASPORT
Описание
Анастасия Задорина
© ZASPORT

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Компания ZASPORT готова создать несколько вариантов экипировки для сборной России на Олимпийские игры в Токио. Об этом ТАСС заявила главный дизайнер и основатель бренда Анастасия Задорина.

"Летом 2019 года мы представили Олимпийскому комитету России несколько вариантов эскизов экипировки спортсменов для летних Олимпийских игр в Токио, на комиссии был выбран вариант, который мы взяли в дальнейшую разработку, - сказала Задорина. - В сентябре на исполкоме ОКР мы презентовали образцы формы на моделях, потом внесли коррективы согласно комментариям, и утвержденная форма была отправлена в МОК на согласование. Сейчас мы ждем новых официальных вводных от Международного олимпийского комитета и Олимпийского комитета России, которых пока не поступало".

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"Готовы ли мы к тому, что спортсмены могут поехать в нейтральном статусе? Да, могу сказать, что мы уже ко всему готовы, у нас есть понимание, какой должна быть "нейтральная" форма, более того - логотип Olympic Athlete From Russia разработали наши дизайнеры перед Играми в Южной Корее, и потом мы его официально передали в МОК. На мой взгляд, главное, чтобы российские спортсмены отправились на Олимпиаду в Токио, а экипировкой ZASPORT их обеспечит. Будет на ней государственная символика или нет, зависит от многих факторов, на которые мы никак не можем повлиять", - добавила Задорина.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря 2019 года лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Основанием для этого стали выводы следователей WADA, установивших факты манипуляций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение идентичности базы данных являлось одним из условий восстановления РУСАДА в 2018 году.

Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. РУСАДА не согласилось с санкциями, 9 января WADA отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS.

Теги
РоссияОлимпиада-2020 в Токио
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