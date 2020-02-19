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Лига чемпионов

Тухель считает, что футболисты ПСЖ играли с небольшим страхом в матче ЛЧ с "Боруссией"

Французский клуб уступил со счетом 1:2

ТАСС, 19 февраля. Игроки французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" боялись допустить ошибку в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкой "Боруссии" (Дортмунд). Об этом рассказал главный тренер ПСЖ Томас Тухель, чей комментарий приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча "Боруссия" - ПСЖ прошла во вторник в Дортмунде и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

"Нам не хватало терпения и своевременных действий в атаке. Мы не смогли контрпрессинговать, как планировали, и недостаточно много владели мячом. Мне показалось, что мы играли с небольшим страхом, страхом ошибиться ", - сказал Тухель.

Ответный матч между ПСЖ и "Боруссией" пройдет в Париже 11 марта.

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