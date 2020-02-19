СМИ: боксеры Головкин и Альварес могут провести третий поединок в сентябре

Первый поединок между Головкиным, владевшим в тот момент всеми тремя титулами чемпиона мира, и Альваресом прошел в 2017 году и завершился ничьей. Во втором бою казахстанец потерпел поражение решением судей и лишился поясов Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC).

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Казахстанский боксер Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес могут провести третий бой в сентябре 2020 года. Об этом в своем Twitter сообщил журналист издания The Athletic Майк Коппинджер.

"Альварес проявил интерес к бою с Геннадием Головкиным в сентябре. Альварес планирует провести поединок в суперсреднем весе (до 76,203 кг), поэтому Головкину придется подняться в весовой категории. DAZN давно пытается организовать бой", - говорится в сообщении.

Казахстанец и мексиканец связаны контрактными обязательствами со стриминговой платформой DAZN. Соглашение с Головкиным рассчитано на шесть поединков, с Альваресом - на 11. Контракт мексиканца является рекордным для всего мирового спорта, по нему он заработает $365 млн.

С момента поражения от Альвареса в 2018 году Головкин провел два боя, одержав победы, в последнем поединке он победил по очкам украинца Сергея Деревянченко за вакантный титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 72,6 кг. Всего в послужном списке 37-летнего казахстанца 40 побед (35 нокаутом), одно поражение, одна ничья.

Альварес в своем последнем поединке победил нокаутом россиянина Сергея Ковалева за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), однако позднее отказался от титула. Всего счету 29-летнего Альвареса 53 победы (36 нокаутом), одно поражение и две ничьи.