Серебряные призеры ОИ Шмелева и Войнова вошли в состав сборной России на ЧМ по велотреку

ТАСС, 19 февраля. Серебряные призеры Олимпийских игр 2016 года в командном спринте Дарья Шмелева и Анастасия Войнова включены в состав сборной России по велотреку на чемпионат мира, который пройдет в Берлине. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Полностью состав женской команды России выглядит следующим образом: Наталья Антонова, Анастасия Чулкова, Тамара Дронова, Диана Климова, Мария Новолодская, Екатерина Роговая, Дарья Шмелева и Анастасия Войнова.

У мужчин от России на мировом первенстве выступят: Никита Берсенев, Денис Дмитриев, Александр Дубченко, Александр Евтушенко, Иван Гладышев, Лев Гонов, Виктор Манаков, Шейн Перкинс, Андрей Сазанов, Александр Шарапов, Иван Смирнов, Кирилл Свешников, Глеб Спица и Павел Якушевский.

Помимо серебра Олимпийских игр, 25-летняя Шмелева и 27-летняя Войнова четыре раза становились чемпионками мира. В активе Войновой 11 золотых медалей чемпионата Европы, на счету Шмелевой - девять золотых наград европейского первенства.

Чемпионат мира по велотреку в Берлине пройдет с 26 февраля по 1 марта 2020 года.