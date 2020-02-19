Оргкомитет ралли "Шелковый путь" может скорректировать маршрут из-за коронавируса

Трасса "Шелкового пути" - 2020 проложена по территории России, Казахстана и Китая. Ралли-рейд пройдет с 3 по 16 июля и впервые станет этапом Кубка мира Международной автомобильной федерации (FIA) по ралли-рейдам. Также "Шелковый путь" 2020 года во второй раз будет этапом чемпионата мира Международной мотоциклетной федерации (FIM) по кросс-кантри.

ТАСС, 19 февраля. Организационный комитет ралли-рейда "Шелковый путь" изменит маршрут гонки в случае малейшей опасности для здоровья участников из-за вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Об этом сообщает пресс-служба ралли.

"Мы полны решимости оказывать максимальную поддержку всем нашим китайским партнерам и надеемся на скорейшее улучшение ситуации. Окончательное решение о маршруте ралли "Шелковый путь" будет принято в самое ближайшее время", - сказал руководитель "Шелкового пути" Владимир Чагин.

Ранее из-за коронавируса были отменены китайские этапы автогонок в классах машин "Формула-1" и "Формула-Е".

Планируется, что "Шелковый путь" 2020 года включит в себя 12 этапов протяженностью более 8000 км. Гонка начнется в Москве (торжественный старт будет дан на Красной площади), финиш запланирован в китайском Урумчи. "Шелковый путь" проходит с 2009 года, соревнования не проводились в 2014 и 2015 годах. В 2019 году гонка прошла по территории России, Монголии и Китая, в зачете грузовиков победил экипаж россиянина Антона Шибалова, в зачете внедорожников - катарец Нассер Аль-Аттия, в зачете мотоциклов - британец Сэм Сандерленд.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По данным на утро среды, число летальных исходов в Китае превысило 2 тыс., выздоровели более 14,3 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 74,1 тыс.