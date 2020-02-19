Агент Сотниковой рассказал, что фигуристке предстоит долгая реабилитация после операции

ТАСС, 19 февраля. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года Аделина Сотникова пройдет долгий реабилитационный курс после перенесенной операции. Об этом сообщила на своей странице в Instagram агент спортсменки Мария Шашина.
Во вторник тренер спортсменки Елена Буянова сообщила ТАСС, что 23-летняя Сотникова перенесла запланированную операцию, и ее здоровью ничего не угрожает.
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Уважаемые друзья, болельщики и все сочувствующие. Мы искренне благодарим Вас за огромное количество слов поддержки, которые мы получили за последние сутки! @adelina_sotnikova14 действительно сейчас госпитализирована, она перенесла очень серьезную операцию и ее ждёт долгий путь реабилитации и восстановления. Ее жизни ничего не угрожает и чувствует она себя удовлетворительно. ⠀ Уважаемые представители СМИ, от лица Аделины Сотниковой и всей нашей команды мы просим не беспокоить сотрудников медучреждения по вопросам, касающимся госпитализации Адель и не отвлекать их от основной задачи — сделать все возможное, чтобы наша Аделина в самые короткие сроки смогла вновь выйти на лёд и заниматься любимым делом — радовать зрителей и болельщиков своим катанием. ⠀ Пока не ждите каких-либо комментариев по этому вопросу, нам необходимо сконцентрироваться на выздоровлении. Благодарим за понимание! ⠀ #аделинасотникова #фигурноекатание #сми #shhashinaagency @1tv @sport24ru @aif_ru @ntvru @sport_express @vesti24
"Аделина Сотникова действительно сейчас госпитализирована, она перенесла очень серьезную операцию, и ее ждет долгий путь реабилитации и восстановления. Ее жизни ничего не угрожает, и чувствует она себя удовлетворительно", - сообщила Шашина.
Помимо золотой медали Игр в Сочи, Сотникова дважды завоевывала серебро чемпионатов Европы (2013, 2014).