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Зимние олимпийские виды спорта

Агент Сотниковой рассказал, что фигуристке предстоит долгая реабилитация после операции

По словам Марии Шашиной, спортсменке ничего не угрожает, чувствует она себя удовлетворительно
Аделина Сотникова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Аделина Сотникова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 19 февраля. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года Аделина Сотникова пройдет долгий реабилитационный курс после перенесенной операции. Об этом сообщила на своей странице в Instagram агент спортсменки Мария Шашина.

Во вторник тренер спортсменки Елена Буянова сообщила ТАСС, что 23-летняя Сотникова перенесла запланированную операцию, и ее здоровью ничего не угрожает.

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Уважаемые друзья, болельщики и все сочувствующие. Мы искренне благодарим Вас за огромное количество слов поддержки, которые мы получили за последние сутки! @adelina_sotnikova14 действительно сейчас госпитализирована, она перенесла очень серьезную операцию и ее ждёт долгий путь реабилитации и восстановления. Ее жизни ничего не угрожает и чувствует она себя удовлетворительно. ⠀ Уважаемые представители СМИ, от лица Аделины Сотниковой и всей нашей команды мы просим не беспокоить сотрудников медучреждения по вопросам, касающимся госпитализации Адель и не отвлекать их от основной задачи — сделать все возможное, чтобы наша Аделина в самые короткие сроки смогла вновь выйти на лёд и заниматься любимым делом — радовать зрителей и болельщиков своим катанием. ⠀ Пока не ждите каких-либо комментариев по этому вопросу, нам необходимо сконцентрироваться на выздоровлении. Благодарим за понимание! ⠀ #аделинасотникова #фигурноекатание #сми #shhashinaagency @1tv @sport24ru @aif_ru @ntvru @sport_express @vesti24

Публикация от Маша Шашина (@shhashinaagency)

"Аделина Сотникова действительно сейчас госпитализирована, она перенесла очень серьезную операцию, и ее ждет долгий путь реабилитации и восстановления. Ее жизни ничего не угрожает, и чувствует она себя удовлетворительно", - сообщила Шашина.

Помимо золотой медали Игр в Сочи, Сотникова дважды завоевывала серебро чемпионатов Европы (2013, 2014).

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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