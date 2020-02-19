Агент Сотниковой рассказал, что фигуристке предстоит долгая реабилитация после операции

ТАСС, 19 февраля. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года Аделина Сотникова пройдет долгий реабилитационный курс после перенесенной операции. Об этом сообщила на своей странице в Instagram агент спортсменки Мария Шашина.

Во вторник тренер спортсменки Елена Буянова сообщила ТАСС, что 23-летняя Сотникова перенесла запланированную операцию, и ее здоровью ничего не угрожает.