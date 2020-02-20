"В мое время ЦСКА шатало". Заслуженному тренеру по хоккею Юрзинову 80 лет

Юбиляр в разговоре с ТАСС вспомнил серебро Олимпиады-1998, рассказал о самом счастливом тренерском моменте в своей жизни и о работе с молодежью

Фамилия Юрзинова связана в первую очередь с московским "Динамо", в котором он дебютировал в 1957 году в 17-летнем возрасте. С клубом он 12 раз выигрывал серебряные и бронзовые медали чемпионата СССР, а также становился обладателем Кубка страны. В сборной СССР Юрзинов дебютировал в 21 год. В составе советской команды он дважды выигрывал золото мирового первенства (1963, 1969). В 1964 году Юрзинов мог стать и олимпийским чемпионом, однако за день до выезда в Инсбрук, столицу Олимпиады, у него обнаружили аппендицит. По его словам, приступы появились после того, как он получил болезненный удар в одном из контрольных матчей перед Играми. Дружба с Тихоновым Наивысших достижений в хоккее Юрзинов добился на тренерском поприще. За время выступления в "Динамо" он познакомился с Виктором Тихоновым, защищавшим цвета бело-голубых с 1953 по 1963 год. У двух молодых игроков оказались схожими взгляды на хоккей и на жизнь в целом.

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"Когда нас свела судьба уже в сборной, я к этому времени был сложившимся тренером, но он для меня был примером самоподготовки. Самое главное, что у него был несгибаемый характер, он был бойцом. Это один из самых выдающихся тренеров мирового масштаба, сумевших подготовить и объединить молодых ребят. Он очень много работал, это фантастически трудолюбивый человек, даже в плане режима он не выпивал, бегал", — вспоминает о Тихонове Юрзинов. "Динамо" при Юрзинове в середине 70-х годов трижды становилось серебряным призером чемпионатов СССР, а в 1976 году бело-голубые выиграли Кубок страны. Однако прервать гегемонию тихоновского ЦСКА и выиграть национальное первенство Юрзинову так и не удалось, в результате чего он в 1979 году был снят с должности и возглавил в качестве директора ДЮСШ "Динамо". "Я, честно говоря, тогда был уставшим, тем более не мог Виктора Васильевича (Тихонова — прим. ТАСС) обыграть, это на меня тоже давило. Сам хотел поработать с молодежью, поэтому никаких обид на такое решение у меня не было", — сказал Юрзинов. Но уже совсем скоро, через год, Юрзинов принял рижское "Динамо", возглавив его по поручению Центрального совета динамовского общества. "Я съездил в Ригу на пару игр, а потом руководство клуба пригласило меня. Мне и семье было интересно, тем более Виктор Васильевич работал там на протяжении восьми лет. Это было обоюдным решением", — вспомнил он.

Описание Владимир Юрзинов и Виктор Тихонов, 1991 год © Игорь Уткин/ТАСС

К этому периоду относится появление в одном из номеров газеты "Спорт-Экспресс" фотографии с Юрзиновым на тренерской скамейке ЦСКА в одном из матчей команды в рамках Суперсерии с клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на рубеже 1979 и 1980 годов. В биографической книге "Орбита Юрзинова", выпущенной в 2017 году, об этом эпизоде ничего не написано. Сам тренер говорил, что не помнит тот эпизод, хотя игравшие тогда в ЦСКА Борис Михайлов и Владимир Лутченко признали, что на фотографии действительно Юрзинов. Есть мнение, что он мог оказаться в тренерском штабе ЦСКА, так как Тихонов решил его поддержать после увольнения. Это было сделано несмотря на настоятельные рекомендации Тихонову от председателя Спорткомитета СССР Марата Грамова вывести Юрзинова из штаба сборной с мотивировкой, что тот был без клуба. Тренерская практика нужна была Юрзинову и в связи с тем, что в 1980 году должна была состояться Олимпиада в Лейк-Плэсиде, а Юрзинов входил в тренерский штаб сборной СССР. "То, что я с Виктором продолжал работать, будучи без клуба, — это однозначно. Виктор не отказался от меня ни разу", — сказал про этот момент Юрзинов. Работа в сборной Первым турниром Юрзинова в качестве второго тренера национальной команды стала Суперсерия 1974 года. Сборная СССР встречалась со сборной Всемирной хоккейной ассоциации, главными звездами которой были Горди Хоу и Бобби Халл. Советские хоккеисты выиграли серию, одержав победы в четырех матчах и уступив лишь однажды при трех ничьих. Именно после этого Юрзинов получил предложение возглавить родное для себя "Динамо".

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Не сумев стать олимпийским чемпионом в качестве игрока, Юрзинов трижды приводил отечественную сборную к золоту Игр в качестве помощника главного тренера: в 1976, 1984 и 1992 годах. В разговоре с ТАСС тренер пошутил, что выиграл три с половиной Олимпиады, так как в течение четырех лет до Игр 2018 года был консультантом главного тренера сборной России Олега Знарка, а в Южную Корею не поехал из-за болезни. Однако ни об этом, ни о том, что не поехал на Олимпиаду 1964 года, Юрзинов не сожалеет. "Вы не представляете, сколько счастья я имел, работая в сборной с такими тренерами, с какими хоккеистами я играл, с которыми мы вместе работали", — вспомнил он. Главным тренером национальной команды Юрзинов стал в олимпийском сезоне-1997/98. В то время быть главным тренером сборной России не считалось престижным из-за дрязг, связанных еще с Кубком мира 1996 года, между Федерацией хоккея России и рядом игроков НХЛ. Юрзинов был одним из немногих авторитетных тренеров в глазах российских энхаэловцев, учитывая, что лига впервые должна была отпустить своих хоккеистов на Олимпиаду. Приглашение возглавить сборную России Юрзинов получил от президента ФХР Александра Стеблина летом 1997 года. "То время было очень сложным. Я тогда работал в финском ТПС, откровенно говоря, случайно попал в сборную, некоторых я не знал", — рассказал он.

Описание Во время полуфинального матча ОИ-1998 Россия — Финляндия © Игорь Уткин/ТАСС

Однако работу со сборной России на Олимпиаде Юрзинов назвал одним из счастливых тренерских моментов в своей жизни. "Обстановка в команде была незабываемой: Леша Касатонов был генеральным менеджером, Владислав Третьяк — тренером вратарей, тренерами были Петя Воробьев с Зинэтулой Билялетдиновым, приехал Сережа Федоров. Не ожидал, что Паша Буре будет таким капитаном", — отметил Юрзинов. Сборная России в Нагано завоевала серебро, потерпев на турнире единственное поражение — в финале олимпийского турнира от чехов со счетом 0:1. В том же году россияне под руководством Юрзинова выступили и на чемпионате мира в Швейцарии. Однако турнир сложился не так удачно для его команды, которая не сумела выиграть медали. Юрзинов также входил в тренерский штаб сборной России на Олимпиадах в 2002 году (под руководством Вячеслава Фетисова) и в 2006-м (под руководством Владимира Крикунова), выиграл бронзовые медали в Солт-Лейк-Сити. С Тихоновым он выигрывал две Олимпиады — в 1984 и 1992 годах, в 1980 году в Лейк-Плэсиде сборная СССР сенсационно стала второй, а в 1994 году в Лиллехаммере сборная России осталась только четвертой. В качестве тренера сборной России он выиграл бронзу чемпионата мира в 2005 году. Тренерские успехи с "Динамо" и ТПС В рижском "Динамо" Юрзинов проработал девять лет. В 1988 году он привел команду к наивысшему достижению в истории — серебряным медалям чемпионата СССР. Причем в полуфинале рижане одолели московское "Динамо", а в финале уступили ЦСКА. В 1989 году было принято решение вернуть Юрзинова в московское "Динамо". Тренер первым делом существенно омолодил состав команды, включив в него таких игроков, как Алексей Ковалев, Алексей Жамнов, Андрей Николишин, Алексей Яшин, Дарюс Каспарайтис. В результате в 1990 году впервые за 36 лет Юрзинов привел "Динамо" к золотым медалям чемпионата СССР, после чего еще дважды подряд завоевывал с бело-голубыми чемпионство.

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По словам Юрзинова, то время пришлось на подъем в "Динамо" как в плане психологии, так и игры. Нельзя не отметить, что многолетний чемпион СССР ЦСКА переживал кризис — из команды потихоньку уезжали за границу лидеры. "Время было другое, когда ЦСКА шатало, и у нас в этот момент был подъем, подошла целая группа молодых ребят. Тогда во многих моментах мы опережали другие клубы. У ЦСКА в тот момент было все по-другому, но и мы были тогда мощными. У нас и детская школа была, и мощный тренерский состав, причем традиционно динамовский: Билялетдинов, Воробьев, Давыдов, Очнев, Фахрутдинов. Особенно много мы работали с молодежью, поэтому этот период был одним из самых плодотворных", — отметил Юрзинов. В 1992 году тренер принял предложение возглавить финский ТПС. Россиянин превратил клуб из крепкого середняка в гранда европейского хоккея. Дважды команда из Турку становилась чемпионом Финляндии и одерживала победы в Кубке Европы (1994) и Евролиге (1997). Причем в финале Евролиги ТПС переиграл московское "Динамо" со счетом 5:2. После Олимпиады в Японии Юрзинов на протяжении шести лет возглавлял швейцарский "Клотен", но успехов с ним не добился. В 2005 году специалист вернулся в Россию, возглавив ярославский "Локомотив". В первый сезон под его руководством железнодорожники вышли в полуфинал чемпионата России, а следующий сезон клуб начал плохо, в результате чего главный тренер был уволен. После этого специалист принял решение завершить тренерскую карьеру. В дальнейшем он был консультантом сначала тренерского штаба СКА с 2010 года, а потом и Знарка.

Описание На тренировке сборной СССР, 1984 год © Игорь Уткин/ТАСС

В 2002 году Юрзинов был включен в Зал славы Международной федерации хоккея. Работая в Финляндии и Швейцарии, тренер ежегодно организовывал для хоккеистов летние лагеря, куда приезжали к нему как российские, так и иностранные игроки. Там занимались и звезды НХЛ Саку Койву, Йере Лехтинен, Киммо Тимонен, которые играли при тренере в ТПС. "Я с ними общаюсь, причем они мне очень благодарны всегда, когда, например, стяг с именем Койву поднимали перед матчем "Монреаля" и с именем Лехтинена — перед игрой с "Далласом", Тимонен приглашал на подобные мероприятия. У меня такое чувство, что мы остались с ними друзьями, хотя как тренер я был не подарок", — вспомнил Юрзинов. "Когда я еще работал в Финляндии, ко мне приезжали наши ребята: и Витя Козлов, и Леша Яшин, и Леша Ковалев, и Карлис Скрастиньш. Им надо было пообщаться летом, а я давал им такую разрядку, поиграть. Я никому не отказывал, ребят было полно. Они приезжали больше за общением", — добавил он. Юрзинова на протяжении тренерской карьеры всегда отличала работа с молодежью. Специалист приложил руку и к созданию Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) — он был ее первым председателем правления. Неоднократно по инициативе Юрзинова организовывались тренерские семинары, особенно в регионах, где проходил Кубок вызова МХЛ, с участием приглашенных им иностранных специалистов.