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Бокс

Дебютный бой боксера Гассиева в супертяжелом весе вновь отменен

Поединок с американцем Джерри Форрестом был запланирован на 1 марта в США
Мурат Гассиев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Мурат Гассиев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Поединок российского боксера Мурата Гассиева с американцем Джерри Форрестом, намеченный на 1 марта в США, не состоится. Об этом ТАСС сообщили в команде российского спортсмена.

"Бой не состоится. Там много вопросов от того, что Мурат не был готов как следует, до того, что были вопросы по контракту", - сказал собеседник агентства.

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Дебютный бой Гассиева в супертяжелом весе переносится не в первый раз. Ранее спортсмену мешали травмы.

Поединок должен был состояться в ночь на 1 марта во Фриско (США, штат Техас), бой должен был стать дебютным для россиянина в супертяжелом весе. В активе бывшего чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе 26-летнего Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение. На счету 31-летнего Форреста 26 побед (20 нокаутом) и три поражения.

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Бокс
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