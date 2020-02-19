Дебютный бой боксера Гассиева в супертяжелом весе вновь отменен

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Поединок российского боксера Мурата Гассиева с американцем Джерри Форрестом, намеченный на 1 марта в США, не состоится. Об этом ТАСС сообщили в команде российского спортсмена.
"Бой не состоится. Там много вопросов от того, что Мурат не был готов как следует, до того, что были вопросы по контракту", - сказал собеседник агентства.
Дебютный бой Гассиева в супертяжелом весе переносится не в первый раз. Ранее спортсмену мешали травмы.
Поединок должен был состояться в ночь на 1 марта во Фриско (США, штат Техас), бой должен был стать дебютным для россиянина в супертяжелом весе. В активе бывшего чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе 26-летнего Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение. На счету 31-летнего Форреста 26 побед (20 нокаутом) и три поражения.