СМИ: ФИФА изучит вопрос об изменении правила офсайда

ТАСС, 19 февраля. Бывший тренер английского "Арсенала" Арсен Венгер, ныне возглавляющий отдел глобального развития футбола Международной федерации футбола (ФИФА), получил задание изучить вопрос об изменении трактовки положения вне игры. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на журналиста телеканала beIN Sports Танкреди Палмери.

В случае изменения трактовки правила, офсайд будет фиксироваться, если игрок атакующей команды всем телом находится за линией офсайда. Если хотя бы одна часть тела футболиста, которой можно забить гол, находится на линии с защитником, положение вне игры считаться не будет.

Венгер после 22 лет в "Арсенале" завершил карьеру тренера, затем работал футбольным аналитиком на телевидении, выступал на посвященных футболу и спорту конференциях. С ноября прошлого года он является руководителем отдела глобального развития футбола ФИФА.