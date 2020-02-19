Демченко: трасса в Парамонове очень нужна российским саночникам для подготовки к ОИ-2022

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Санно-бобслейную трассу в подмосковном Парамонове, закрытую несколько лет назад, следует вернуть к жизни, чтобы на ней могли готовиться к Олимпиаде 2022 года в Пекине российские саночники. Такое мнение в интервью ТАСС высказал трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Альберт Демченко, сейчас занимающий пост старшего тренера сборной России.
"Я как член технического комитета Международной федерации санного спорта уже видел конфигурацию пекинской трассы, все технические расчеты. Но на самой трассе мне еще не довелось присутствовать, хотя я знаю расчетные скорости, расчетные перегрузки. Есть предположения, что она будет похожа на трассу в Пхёнчхане, где проходили последние Олимпийские игры, и на нашу старую трассу в Парамонове", - отметил Демченко.
Первая в России современная санно-бобслейная трасса была открыта в Парамонове в марте 2008 года. Спустя полтора года она получила от Международной федерации санного спорта сертификат на проведение соревнований любого уровня на протяжении 10 лет, в марте 2010-го трасса успешно прошла гомологацию Международной федерации бобслея и скелетона (для бобов-двоек и скелетона). В феврале 2012 года в Парамонове успешно прошел чемпионат Европы по санному спорту. Перед началом сезона-2013/14 трасса была закрыта под предлогом грядущей реконструкции, которая до сих пор так и не началась.
"Перед Олимпиадой 2018 года я очень много времени провел в министерстве спорта, где стучался во все двери и пытался доказать, что нам нужна парамоновская трасса для более качественной подготовки к Играм. Трасса в Парамонове идеально подходила нам, и не нужно было проводить ее капитальную реконструкцию, потому что для подготовки к Южной Корее нам требовалась именно существующая конфигурация трассы", - заметил собеседник ТАСС.
"Трассу в Китае делал тот же самый проектировщик, который несколькими годами ранее создал трассу в Пхёнчхане. И концепции прохождения по трассе оказались практически одинаковыми. И они совпадают с трассой в нашем Парамонове. Очень хочется, чтобы наша подмосковная трасса нам как-то помогла при подготовке к Олимпиаде-2022", - заключил Демченко.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.