Демченко: трасса в Парамонове очень нужна российским саночникам для подготовки к ОИ-2022

"Я как член технического комитета Международной федерации санного спорта уже видел конфигурацию пекинской трассы, все технические расчеты. Но на самой трассе мне еще не довелось присутствовать, хотя я знаю расчетные скорости, расчетные перегрузки. Есть предположения, что она будет похожа на трассу в Пхёнчхане, где проходили последние Олимпийские игры, и на нашу старую трассу в Парамонове", - отметил Демченко.

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Санно-бобслейную трассу в подмосковном Парамонове, закрытую несколько лет назад, следует вернуть к жизни, чтобы на ней могли готовиться к Олимпиаде 2022 года в Пекине российские саночники. Такое мнение в интервью ТАСС высказал трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Альберт Демченко, сейчас занимающий пост старшего тренера сборной России.

Первая в России современная санно-бобслейная трасса была открыта в Парамонове в марте 2008 года. Спустя полтора года она получила от Международной федерации санного спорта сертификат на проведение соревнований любого уровня на протяжении 10 лет, в марте 2010-го трасса успешно прошла гомологацию Международной федерации бобслея и скелетона (для бобов-двоек и скелетона). В феврале 2012 года в Парамонове успешно прошел чемпионат Европы по санному спорту. Перед началом сезона-2013/14 трасса была закрыта под предлогом грядущей реконструкции, которая до сих пор так и не началась.

"Перед Олимпиадой 2018 года я очень много времени провел в министерстве спорта, где стучался во все двери и пытался доказать, что нам нужна парамоновская трасса для более качественной подготовки к Играм. Трасса в Парамонове идеально подходила нам, и не нужно было проводить ее капитальную реконструкцию, потому что для подготовки к Южной Корее нам требовалась именно существующая конфигурация трассы", - заметил собеседник ТАСС.

"Трассу в Китае делал тот же самый проектировщик, который несколькими годами ранее создал трассу в Пхёнчхане. И концепции прохождения по трассе оказались практически одинаковыми. И они совпадают с трассой в нашем Парамонове. Очень хочется, чтобы наша подмосковная трасса нам как-то помогла при подготовке к Олимпиаде-2022", - заключил Демченко.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.