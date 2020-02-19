На игру ЧМ по хоккею между сборными России и Финляндии продано 90% билетов

МОСКВА, 19 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. На матч чемпионата мира по хоккею между сборными России и действующим победителем турнира командой Финляндии продано 90% билетов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе турнира.

Чемпионат мира пройдет в Швейцарии с 8 по 24 мая, сборная России сыграет в группе В в Цюрихе. Игра с финнами станет для россиян предпоследней на предварительной стадии турнира, она пройдет 16 мая. Также сборная России встретится с командами Швейцарии (8 мая), Норвегии (10 мая), США (11 мая), Италии (13 мая), Казахстана (15 мая) и Латвии (19 мая).

"На матч Россия - Швейцария все билеты проданы, на игру Россия - Финляндия продано 90% билетов. На матч Латвия - Россия продано порядка 70% билетов", - сообщили в пресс-службе.

Игры группы В пройдут на арене "Халленштадион".