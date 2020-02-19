Футболист "Боруссии" Холанд в матче с ПСЖ был близок к мировому рекорду в беге на 60 м

ТАСС, 19 февраля. Нападающий немецкого футбольного клуба "Боруссия" (Дортмунд) Эрлинг Холанд в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против французского ПСЖ едва не побил мировой рекорд в беге на 60 м. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sport Italia.
По информации источника, 19-летний норвежец в одном из эпизодов встречи пробежал 60 м за 6,64 секунды, при том что действующий мировой рекорд американца Кристиана Коулмэна составляет 6,34 секунды.
According to SKY ITALIA #Haaland run a 60 meter sprint in 6,64 seconds. The world record is 6,34 seconds. pic.twitter.com/31Ynw5h2vt— footballsta (@footbalsta_) February 18, 2020
Встреча завершилась победой "Боруссии" на своем поле со счетом 2:1, дублем отметился Холанд. Ответный матч пройдет 11 марта в Париже.
Норвежец делит первое место с нападающим "Баварии" (Мюнхен, Германия) Робертом Левандовски в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов текущего сезона, на счету обоих футболистов по 10 голов. До этого Холанд забил восемь мячей на групповом этапе в составе австрийского "Зальцбурга" и стал первым футболистом в истории турнира, который отличался за две команды в одном розыгрыше. Всего на счету норвежца 11 забитых мячей в семи играх за "Боруссию".