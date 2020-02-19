Футболист "Боруссии" Холанд в матче с ПСЖ был близок к мировому рекорду в беге на 60 м

ТАСС, 19 февраля. Нападающий немецкого футбольного клуба "Боруссия" (Дортмунд) Эрлинг Холанд в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против французского ПСЖ едва не побил мировой рекорд в беге на 60 м. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sport Italia.

По информации источника, 19-летний норвежец в одном из эпизодов встречи пробежал 60 м за 6,64 секунды, при том что действующий мировой рекорд американца Кристиана Коулмэна составляет 6,34 секунды.