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Летние олимпийские виды спорта

Матыцин надеется, что кандидаты на пост главы ВФЛА представят программы в ближайшее время

Ранее трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене выразила мнение, что кандидаты на пост президента ВФЛА не сумеют справиться с задачей по возвращению членства организации в World Athletics
Министр спорта РФ Олег Матыцин Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин надеется, что кандидаты на должность президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) вскоре представят свои предвыборные программы. Об этом в среду он заявил журналистам после встречи с представителями общероссийских физкультурно-спортивных обществ.

Во вторник рабочая группа Олимпийского комитета России (ОКР) сформировала окончательный список кандидатов на пост президента ВФЛА, в который вошли член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Юрченко, глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов, спортивный менеджер Михаил Гусев и олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров и главный тренер сборной России Юрий Борзаковский. Выборы нового руководства ВФЛА состоятся 28 февраля.

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"Я с уважением отношусь ко всем кандидатам, которые были выдвинуты на пост президента ВФЛА. Много их или мало, должен быть вопрос не количества, а качества. Делегаты должны на основании знакомства и анализа программ, которые, я надеюсь, кандидаты в самое ближайшее время представят, уже сделать свой выбор", - заявил Матыцин.

Ранее трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту и член комиссии атлетов ВФЛА Мария Ласицкене выразила мнение, что кандидаты на пост президента ВФЛА не сумеют справиться с задачей по возвращению членства организации в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом возглавлявшего федерацию с 2016 года Дмитрия Шляхтина после дела о нарушении антидопинговых правил прыгуном в высоту Данилом Лысенко. Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) постановил, что должностные лица ВФЛА, в частности Шляхтин, причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины пропуска Лысенко допинг-контроля. Исполняющей обязанности президента ВФЛА была назначена вице-президент организации Юлия Тарасенко. 

Теги
РоссияЛетние олимпийские виды спортаМатыцин, Олег Васильевич
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