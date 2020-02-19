{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Массовый спорт

Матыцин заявил, что необходимо совершенствование законодательной базы в области спорта

Министр спорта добавил, что самое главное - реализация программы развития массовой физической культуры и спорта

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Законодательная база в области спорта требует совершенствования. Об этом в среду заявил министр спорта РФ Олег Матыцин журналистам после встречи с представителями общероссийских физкультурно-спортивных обществ.

На эту тему

"Быстрой реакции требуют все проблемы, потому что у нас нет времени на переходный период. Первый вопрос - совершенствование законодательной базы, а также развитие отрасли, взаимодействие с регионами, понимание ответственности федерального и региональных министерств, взаимодействие с федерациями по поводу подготовки резерва и спорту высших достижений, и самое главное - реализация программы развития массовой физической культуры и спорта", - заявил Матыцин.

Матыцин был назначен на должность министра спорта РФ 21 января. На этом посту он сменил Павла Колобкова.

Теги
РоссияМатыцин, Олег Васильевич
Реклама на ТАСС
Мировой футбол
Колосков: новые правила офсайда в футболе могут привести к большим проблемам и путанице
В случае изменения трактовки правила, он будет фиксироваться, если игрок атакующей команды всем телом находится за линией офсайда
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС