Матыцин заявил, что необходимо совершенствование законодательной базы в области спорта

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Законодательная база в области спорта требует совершенствования. Об этом в среду заявил министр спорта РФ Олег Матыцин журналистам после встречи с представителями общероссийских физкультурно-спортивных обществ.

"Быстрой реакции требуют все проблемы, потому что у нас нет времени на переходный период. Первый вопрос - совершенствование законодательной базы, а также развитие отрасли, взаимодействие с регионами, понимание ответственности федерального и региональных министерств, взаимодействие с федерациями по поводу подготовки резерва и спорту высших достижений, и самое главное - реализация программы развития массовой физической культуры и спорта", - заявил Матыцин.

Матыцин был назначен на должность министра спорта РФ 21 января. На этом посту он сменил Павла Колобкова.