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Евро-2020

Правительство Германии согласовало смягчение закона о тишине на время ЧЕ по футболу

Закон о тишине гласит, что после 22:00 нельзя собираться на улицах шумными компаниями, слушать громкую музыку, делать ремонт и так далее

БЕРЛИН, 19 февраля. /ТАСС/. Правительство Германии согласовало в среду временные изменения законодательства из-за чемпионата Европы по футболу 2020 года, кабинет министров хочет на время турнира разрешить болельщикам смотреть игры в ночное время в специально организованных фан-зонах. Об этом говорится на сайте правительства.

Закон о тишине в Германии гласит, что после 22:00 нельзя собираться на улицах шумными компаниями, слушать громкую музыку, делать ремонт и так далее. Чтобы болельщики могли без ограничений такого рода смотреть вечерние трансляции на открытом воздухе, правила собираются ослабить на один месяц - начиная с середины июня.

Финальное слово остается за Бундесратом - палатой представителей федеральных земель. Как ожидается, этот конституционный орган окончательно утвердит изменения в законодательство весной. Аналогичные меры принимались и перед чемпионатами мира 2018 и 2014 годов.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Матчи турнира примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

В Берлине ради болельщиков почти на месяц перекроют одну из главных транспортных артерий города - Улицу 17-го июня, где одновременно наблюдать за играми могут до 70 тысяч человек. Кроме того, традиционно устанавливают дополнительные телевизоры на фасадах множества кафе и баров.

Теги
ГерманияЕвро-2020
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