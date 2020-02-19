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Футбол в России

Матыцин уверен в продуктивности взаимодействия Минспорта и РФС

Министр спорта провел в среду рабочую встречу с главой РФС
Министр спорта РФ Олег Матыцин и глава РФС Александр Дюков Пресс-служба Минспорта России
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин и глава РФС Александр Дюков
© Пресс-служба Минспорта России

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин по итогам встречи с президентом Российского футбольного союза (РФС) Александром Дюковым выразил уверенность в том, что взаимодействие сторон будет продуктивным. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта.

Рабочая встреча состоялась в среду, 19 февраля.

"Футбол является одним из самых популярных и любимых видов спорта в нашей стране, - сказал Матыцин. - Сегодня с Александром Валерьевичем мы проговорили стратегические моменты взаимодействия министерства спорта с Российским футбольным союзом. Особенно это важно в области подготовки резерва на уровне регионов, детско-юношеского и массового футбола. Уверен, что наше сотрудничество будет продуктивным".

Стороны обсудили стратегическое взаимодействие в области развития футбола. Также Матыцин и Дюков рассмотрели ход реализации четырехсторонних соглашений между Минспортом, РФС, правительствами и футбольными федерациями регионов. Это взаимодействие позволит усовершенствовать систему подготовки футбольного резерва в регионах и обеспечит рост массовости занятий футболом. В рамках этого сотрудничества будут открыты региональные центры подготовки футболистов и детские футбольные центры.

Теги
Российский футболРоссияДюков, Александр ВалерьевичМатыцин, Олег Васильевич
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