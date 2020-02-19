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Оргкомитет ЧМ-2020 по хоккею в Швейцарии следит за ситуацией с коронавирусом

Турнир пройдет с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне

МОСКВА, 19 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Оргкомитет чемпионата мира 2020 года по хоккею в Швейцарии отслеживает ситуацию, связанную с распространением коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.

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31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни, им является коронавирус 2019-nCoV. Позднее заболевание было выявлено еще в 19 странах. К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР приблизилось к 9,7 тыс., 213 заболевших умерли.

"Мы следим за ситуацией, осведомлены о ней и находимся в контакте с правительственными организациями. В настоящий момент мы не предпринимаем конкретных мер, поскольку в Швейцарии вируса нет. Как только такие меры будут возможны, мы проинформируем команды, наших партнеров и СМИ", - сообщили в пресс-службе.

Чемпионат мира пройдет с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне. Сборная России на предварительном этапе в группе В сыграет в Цюрихе с командами Швейцарии, Норвегии, США, Италии, Казахстана, Финляндии и Латвии.

Теги
ШвейцарияРаспространение коронавируса нового типа
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