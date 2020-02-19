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Чемпионат мира по биатлону

Биатлонистке Резцовой отказали в ЧМ, несмотря на второе место в контрольной тренировке

Во всех трех личных гонках на ЧМ выступили Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина и Светлана Миронова, который не смогли попасть в топ-10
Кристина Резцова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Кристина Резцова
© Сергей Бобылев/ТАСС

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 19 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по биатлону отказал Кристине Резцовой в участии в чемпионате мира, несмотря на то, что незадолго до старта турнира она стала второй из пяти спортсменок на контрольной тренировке. Об этом ТАСС сообщил источник в сборной России.

Во всех трех личных гонках на чемпионате мира выступили Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина и Светлана Миронова. Ни одна из них не сумела попасть в число десяти лучших, в первую очередь по причине слабой стрельбы.

Во время контрольной тренировки худшей оказалась Куклина. Она показала приблизительно одинаковое время по скорости с Резцовой, но допустила больше промахов.

На каждую из гонок тренерский штаб может выставить не больше четырех спортсменок. Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын ранее сообщил, что в следующих двух гонках турнира (одиночной смешанной эстафете и женской эстафете) Резцова не выступит. В масс-старт она не отобралась.

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Чемпионат мира по биатлону
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