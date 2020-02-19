Гарт: российские саночники находятся на таком уровне, когда все медали по плечу

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Сборная России по санному спорту вышла на очень высокий уровень и готова претендовать на медали во всех турнирах. Об этом на пресс-конференции в среду сообщила президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.

16 февраля в Сочи завершился чемпионат мира по санному спорту. Сборная России победила в общекомандном зачете турнира, завоевав восемь наград - пять золотых, две серебряные и одну бронзовую.

"В том году у нас уже было золото, мы его взяли на немецкой трассе, родной для местной сборной, которая считалась самой сильной командой мира, - сказала Гарт. - Это был первый шаг к нашим успехам, и я считаю, что они [успехи] - результат планомерной работы - может быть, в течение десятилетия, быстро все не получается, это большая заслуга тренерского штаба, и спортсмены находятся на таком уровне, когда все медали по плечу. Для меня это был ожидаемый результат, я понимала, что результаты могут быть отличными, потому что наша сборная находится на очень хорошем уровне".

Следующий чемпионат мира по санному спорту пройдет в начале февраля 2021 года в канадском Уистлере.