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ЧМ по санному спорту в Сочи

Гарт: российские саночники находятся на таком уровне, когда все медали по плечу

На чемпионате мира в Сочи россияне завоевали пять золотых, две серебряные и одну бронзовую награды
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Сборная России по санному спорту вышла на очень высокий уровень и готова претендовать на медали во всех турнирах. Об этом на пресс-конференции в среду сообщила президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.

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16 февраля в Сочи завершился чемпионат мира по санному спорту. Сборная России победила в общекомандном зачете турнира, завоевав восемь наград - пять золотых, две серебряные и одну бронзовую.

"В том году у нас уже было золото, мы его взяли на немецкой трассе, родной для местной сборной, которая считалась самой сильной командой мира, - сказала Гарт. - Это был первый шаг к нашим успехам, и я считаю, что они [успехи] - результат планомерной работы - может быть, в течение десятилетия, быстро все не получается, это большая заслуга тренерского штаба, и спортсмены находятся на таком уровне, когда все медали по плечу. Для меня это был ожидаемый результат, я понимала, что результаты могут быть отличными, потому что наша сборная находится на очень хорошем уровне".

Следующий чемпионат мира по санному спорту пройдет в начале февраля 2021 года в канадском Уистлере.

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ЧМ по санному спорту в Сочи
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