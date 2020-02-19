Колосков: новые правила офсайда в футболе могут привести к большим проблемам и путанице

МОСКВА, 19 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков считает, что изменение правила определения положения вне игры в футболе может привести к большим проблемам и путанице. Такое мнение Колосков в среду высказал ТАСС.

Ранее британское издание The Times сообщило о том, что новые правила определения положения вне игры могут вступить в силу 1 июня. В соответствии с возможными изменениями офсайд будет фиксироваться только в тех случаях, когда игрок атакующей команды всем телом будет находиться ближе к воротам соперника, чем последний из обороняющихся футболистов. Отмечается, что одним из инициаторов этой реформы является руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола, бывший главный тренер английского "Арсенала" Арсен Венгер.

"Это может поменять тактику футбола и дать преимущество атакующим командам, - сказал Колосков. - Я бы, если честно, это правило не менял. Очевидно, что раньше их меняли, чтобы ускорить игру, например, запретили отдавать пас назад в руки вратарю. Но в целом, если сообщество признает [это изменение] и IFAB [Международный совет футбольных ассоциаций] примет решение, будем играть".

"Не знаю, прогрессивно это или нет. Нужно, чтобы какой-то опыт [использования тех или иных изменений] был. Как правило, перед тем, как что-то изменить или ввести, это апробируется на клубном или юношеском уровне. В целом я не очень большой специалист в области правил, лучше разговаривать с судьями и самими футболистами", - продолжил собеседник агентства.

Первым турниром, на котором изменения могут быть апробированы, может стать чемпионат Европы 2020 года, который пройдет с 12 июня по 12 июля. Три игры группового турнира и один из четвертьфиналов примет Санкт-Петербург. "Могут быть большие проблемы и путаница - еще больше станут использовать VAR (систему видеоассистента рефери - прим. ТАСС), что приведет к еще большей задержке и остановкам игры. Мне кажется, это не очень разумно", - отметил бывший вице-президент ФИФА.

"Я считаю, что чем меньше меняешь правил, тем лучше. Если что-то меняешь, надо провести какой-то эксперимент, чтобы люди могли подготовиться. Ну и, конечно же, надо спросить мнение людей, занятых в футболе", - резюмировал Колосков.