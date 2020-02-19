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Футбол в Англии

СМИ: УЕФА откроет новое расследование в отношении соглашения "Манчестер Сити" и Etihad

По информации источника, клуб с 2012 по 2016 год завышал финансовые показатели спонсорского контракта с компанией

ТАСС, 19 февраля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) откроет новое дело в отношении английского "Манчестер Сити" в связи с нарушением финансового фейр-плей. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Guardian.

По информации источника, новое дело будет открыто в связи с доходами "Манчестер Сити" после 2016 года. Отмечается, что "Манчестер Сити" завышал финансовые показатели спонсорского соглашения с компанией Etihad с 2012 по 2016 год. В клубе отвергают обвинения и утверждают, что арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) игнорирует неопровержимые доказательства.

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CFCB 14 февраля приняла решение отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушения финансового фейр-плей, которые были совершены с 2012 по 2016 год. На клуб также был наложен штраф в размере €30 млн. Позднее "Манчестер Сити" заявил, что оспорит решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В 2008 году "Манчестер Сити" был приобретен компанией Abu Dhabi United Group из ОАЭ, владельцем клуба стал шейх Мансур бин Зайд аль-Нехайян. К 2018 году он вложил в "Манчестер Сити" более £1,3 млрд.

"Манчестер Сити" является действующим чемпионом Англии, клуб по шесть раз выигрывал национальное первенство, Кубок, Суперкубок Англии, а также Кубок английской лиги. В нынешнем сезоне "Манчестер Сити" находится на второй позиции в турнирной таблице английского чемпионата, набрав 51 очко после 25 игр. В среду команда Хосепа Гвардиолы сыграет на свое поле с "Вест Хэмом" в рамках 26 тура чемпионата Англии.

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